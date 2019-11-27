Warrior Maven: во время крупнейших учений в Европе войска США захватят плацдарм у «страны-агрессора»

Войска Соединённых Штатов в Европе и союзники НАТО отработают высадку десанта в ходе возможной войны на территории европейских государств, сообщает Warrior Maven. Эти манёвры станут частью масштабных учений Defender в следующем году, на которых будет проверена согласованность действий объединённых сил при нападении любой враждебной страны, в том числе России.

НАТО и войска США в Европе проведут в Литве, Грузии и Польше военные учения по высадке десанта в боевых условиях, пишет Warrior Maven. Это поможет объединённым силам подготовить атакующие подразделения быстрого реагирования для возможной войны на европейском континенте.

Как рассказывает издание, 82-я воздушно-десантная дивизия США будет с боем десантироваться на вражескую территорию, чтобы провести атаки с воздуха сразу в пяти операциях в трёх союзных государствах, которые стратегически важны для сил НАТО. «Участие наших войск и войск союзников в том, что называется совместной высадкой десанта с боем, позволит нам занять территорию, например, аэродром, который смогут использовать дружественные силы», — объяснил репортёрам на октябрьском симпозиуме полковник Джо Скрокко, начальник отдела по связям с общественностью армии США в Европе.

По словам Скрокко, в отличие от прошлых учений, в этой операции задействуют значительную часть американских войск, включая нацгвардию, а также резервные и регулярные части. В отработке манёвров будут задействованы многочисленные морские порты, автоколонны и наземные военные объекты. Как подчеркнул представитель ВС США в Европе, «совместимость — это налаженные связи, технологии и системы» на «тактическом и стратегическом уровнях».

Учения пройдут в воздухе, на воде, на земле, в киберпространстве и космосе, а по вооружению, тактике и военной стратегии будут напоминать действия, которые союзные силы проведут в случае крупного нападения противника. Отмечается, что отработка манёвров является частью масштабных учений Defender, которые пройдут с апреля по май 2020 года и станут крупнейшими для американских войск за последние 25 лет. В них примут участие 20 тыс. солдат и свыше 17 тыс. сил союзников из 18 стран, а отработка военных действий пройдёт на территории 10 государств. Она будет включать создание вспомогательной базы, форсирование реки, воздушные и морские манёвры, операции по быстрому развёртыванию вооружения, его транспортировку и использование заблаговременно складированных запасов в Бельгии и Германии.

Хотя учения призваны стать сдерживающим фактором против любой атаки на НАТО в Европе со стороны сильной державы (например, России), Скрокко подчеркнул, что Defender рассчитан на отражение вражеской атаки с любой стороны. В то же время очевидно, что выбранные для высадки десанта страны включают территории особой стратегической важности для сдерживания российской агрессии. К тому же наблюдается рост напряжённости в отношениях с Россией, спровоцированный не только её вторжением на Украину, но и ликвидацией ДРСМД, увеличением разработок ядерного оружия малой мощности, новыми испытаниями вооружения, манёврами сил Восточной Европы и разжигания «горячих точек» в двух странах.

Тем не менее Скрокко подчеркнул, что хотя эти учения могут напоминать масштабные тренировки и подготовки во время холодной войны, названные Reforger, предстоящие манёвры Defender во многом будут отличаться. Так, вместо линейного бронетанкового наступления против сосредоточенных сил соперника в определённых местах Европы на этот раз войска во многом будут полагаться на рассредоточенный боевой порядок, координацию действий «воздух — земля — море», совместность действий сил союзников и новые технологии. По выражению Скрокко, если во время учений Reforger «мы сосредоточили множество сил в определённой точке в Германии против известного врага на известной территории», то во время манёвров Defender «мы будем бороться с неизвестным врагом на неизвестной территории». «В то время как много внимания уделяется России, мы не знаем, кто будет нашим следующим врагом, поэтому нам нужно быть готовыми ко всему», — цитирует Warrior Maven слова представителя ВС США в Европе.