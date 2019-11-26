Guardian: НАТО собралось создать экспертную группу — проверить, мёртв ли его мозг

На декабрьском юбилейном саммите НАТО будет предложено сформировать группу экспертов, которая должна удостовериться в справедливости критики французского президента и обсудить будущее альянса, пишет The Guardian. По словам издания, некоторые политики уже критикуют эту инициативу, видя в ней попытку руководства организации переложить ответственность за принятие важных решений на чужие плечи.

Как ожидается, на лондонском саммите по случаю 70-летия НАТО будет предложено создать «группу экспертов». Им предстоит разобраться, насколько справедливо утверждение Эммануэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса, пишет The Guardian.

Впервые с идеей создания комиссии выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Причиной стало скандальное интервью французского президента, в котором он посетовал на отсутствие координации действий среди членов НАТО по сирийскому вопросу и предположил, что коллективная гарантия безопасности находится под угрозой, напоминает издание.

Министр обороны Франции Флоранс Парли считает, что пришло время не только обсуждать, умер ли мозг НАТО, но и задуматься о будущем организации. Генсек альянса Йенс Столтенберг поддержал эту инициативу. При этом свой доклад команда экспертов опубликует не ранее ноября следующего года. К этому времени будут понятны итоги президентских выборов в США, и политика военного блока станет более уверенной, полагает издание.

В то же время The Guardian обращает внимание, что предложение не получило всеобщего одобрения. Даже в Германии некоторые видные фигуры критикуют этот план, называя его классической попыткой избежать ответственности. По их мнению, принимать сложные решения о будущем Европы могут только политики, а не эксперты.

«Слишком часто экспертные комиссии используются для того, чтобы переложить ответственность на других», — говорит представитель немецких зелёных Омид Нурипур. Председатель бундестага по внешней политике Норберт Рёттген также относится к идее скептически. «Французский президент объявляет НАТО мёртвым, и теперь у нас появится рабочая группа, которая расскажет нам, каким будет будущее. Ответственные политики должны сами знать: каким будет будущее НАТО, зачем оно нам

нужно после окончания холодной войны?» — считает он.

Между тем не похоже, что Макрон сожалеет о своих комментариях. Напротив, он пошёл ещё дальше и заявил, что расширение ЕС на восток необходимо притормозить, чем вызвал разочарование у Северной Македонии и Албании.

«Наша международная система переживает беспрецедентный кризис. Для его преодоления требуются новые союзы и новые способы сотрудничества», — заявил французский президент. Делая явную отсылку к политике Трампа, он предостерёг другие страны от национализма и обособленности, которые, по его словам, в прошлом уже не раз приводили к войнам.

Ангела Меркель мягко отчитала Макрона на публике. Но в частной беседе она сообщила ему, что уже слишком много перенесла из-за его склонности «говорить правду». «Раз за разом мне приходится склеивать чашки, которые ты разбил, чтобы мы могли вновь вместе собраться для чаепития», — якобы заявила президенту Франции канцлер Германии.

В свете того, что после референдума по брекситу Британия всё больше отстраняется от ЕС, Меркель опасается, что Макрон «искусно эксплуатирует изоляционизм Трампа, чтобы продвигать традиционную повестку французских голлистов по отношению к Европе». Подобная практика, по её мнению, может разгневать Восточную Европу и Прибалтику.

В действительности, в Елисейском дворце понимают, что события в США — это часть давней тенденции, которая не зависит от Трампа. Они знают, что Европа должна быть готова взять на себя бóльшую ответственность за свою безопасность.

Макрон предсказывает, что преемник Трампа также не захочет спускать Европе с рук низкие траты на оборону. К примеру, глава Пентагона при Обаме Эш Картер регулярно распекал союзников за то, что они не выделяют на вооружённые силы положенные 2% ВВП. Сам бывший американский президент также называл европейцев «нахлебниками», напоминает издание.

Германия, наоборот, продолжает надеяться, что поведение Трампа — это «отклонение от нормы», и склонна считать, что ЕС может бесконечно долго рассчитывать на американскую защиту. В глазах немцев идея о том, что Европа заменит США в качестве центральной и признанной ведущей державы в НАТО, является «фантастической».

Под давлением США расходы на оборону в Европе медленно растут. Но даже сейчас только семь из 29 союзников смогут достичь в этом году установленной пять лет назад цели в 2% ВВП, заключает The Guardian.