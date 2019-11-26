Guardian: НАТО собралось создать экспертную группу — проверить, мёртв ли его мозг

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Bloomberg: российская «Сила Сибири» изменит расклад на мировых энергетических рынках Bloomberg
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Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил в беседе с RT названные главой «Газпрома» Алексеем Миллером препятствия для сохранения транзита газа через Украину.
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Испанские СМИ узнали, кто получит «Золотой мяч»
Испанская пресса рассказала, кто станет обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту по итогам года.
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Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
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Уткин осудил нецензурную брань на трибунах во время футбольных матчей
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин осудил нецензурную брань, звучащую с трибун во время футбольных матчей.
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Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования
Прокуратура Москвы объяснила отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирины Голосной.
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Выставка «Четыре шедевра Русского музея» открылась в Карелии
Выставка «Четыре шедевра Русского музея» открылась в Музее изобразительных искусств Республики Карелия в Петрозаводске, сообщает Karelinform.ru.
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Минсельхоз предлагает сделать маркировку домашних животных бесплатной
В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что ведомство в рамках предложения об обязательной регистрации домашних животных предлагает сделать маркировку питомцев бесплатной.
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«Локомотив» огласил стартовый состав на матч ЛЧ с «Байером»
Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч пятого тура футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
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Диетолог рассказала об опасности шаурмы
Диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала об опасности шаурмы.
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В Ростовской области установили стоимость земельного сертификата для многодетных семей
В Ростовской области установили стоимость земельного сертификата, предназначенного для многодетных семей. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное заксобрание.
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В Кировской области оштрафовали ответственную за причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка
В Кировской области оштрафовали женщину, ответственную за причинение тяжкого вреда здоровью трёхлетнего ребёнка, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
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Эксперт дал рекомендации покупателям в преддверии «чёрной пятницы»
Независимый финансовый эксперт, аналитик Антон Шабанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации покупателям в преддверии «чёрной пятницы».
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«Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» в овертайме уступил «Барысу» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Госдуме прокомментировали позицию Киева по «Северному потоку — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что в Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2».
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В ГБР считают нарушение техники безопасности причиной ЧП в Балаклее
Госбюро расследований Украины рассматривает в качестве приоритетной причины взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области нарушение военнослужащими техники безопасности во время плановых работ по разминированию.
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WADA: рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу
Представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что рекомендация комитета по соответствию WADA не распространяется на чемпионат Европы по футболу 2020 года.
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Межрегиональный антинаркотический форум пройдёт 28—29 ноября в Ханты-Мансийске
Межрегиональный антинаркотический форум состоится 28—29 ноября в Ханты-Мансийске, сообщает kp.ru.
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В Подмосковье рассказали о работе по ликвидации объектов незавершённого строительства
В Московской области ликвидировали 23% от общего числа выявленных объектов незавершённого строительства, передаёт телеканал «360» со ссылкой на главу комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислава Гордиенко.
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Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Тамбове
Один человек погиб и семь пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове. Как сообщает УМВД России по Тамбовской области, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
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Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Пермском крае
Спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий в Пермском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
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В Свердловской области проверяют сообщения о детях, добирающихся до школы пешком по трассе
Следователи проверяют сообщения о детях, добирающихся до школы в Горном Щите пешком по обочине трассы, передаёт kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.
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ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Московский ЦСКА взял верх над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Полиция Нидерландов задержала двух планировавших теракт мужчин
Полиция Нидерландов задержала в Зутермере и Гааге двух мужчин, планировавших совершить теракт с использованием взрывных устройств. Об этом сообщает NOS со ссылкой на прокуратуру.
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В Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери
В Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели двухлетней дочери, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное СУ СК России.
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СМИ: В WADA сообщили, что сборная России не будет отстранена от Евро-2020
Источник во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), который пожелал остаться анонимным, сообщил, что сборная России не будет отстранена от чемпионата Европы 2020 года, а Санкт-Петербург примет матчи турнира.
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В ГИБДД предупредили водителей о колебаниях погоды в Москве
Сотрудники столичного ГИБДД призывают автовладельцев проявлять особую внимательность и аккуратность при вождении из-за ожидающихся на этой неделе изменений погоды.
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В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» по транзитному газу
Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал заявление исполнительного директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что украинская сторона может начать закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища, если договор о транзите не будет заключён.
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В Новосибирске задержали 11 подозреваемых в совершении серии крупных краж
В Новосибирске задержали 11 человек, подозреваемых в совершении серии крупных краж, сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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Учения по ликвидации ЧС на транспорте пройдут 10—11 декабря в Тверской области
Учения по отработке взаимодействия при ликвидации последствий ЧС на объектах транспортной инфраструктуры пройдут 10—11 декабря в Тверской области, сообщает kp.ru.
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Глава Коми рассказал о ситуации в горящей шахте «Яреганефти»
Глава Коми Сергей Гапликов заявил, что в шахте «Яреганефти» в Ухте, где 24 ноября произошёл пожар, проводится вынужденное затопление выработок. По его словам, доступ в шахту ограничен.
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Тарасова отреагировала на четверной прыжок Туктамышевой
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на четверной тулуп в исполнении чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.
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В Кировской области оштрафовали коллекторов за слишком частые звонки должнику
В Кировской области оштрафовали коллекторское агентство за слишком частые звонки должнику, сообщает progorod43.ru со ссылкой на управление ФССП.
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Экс-депутат Рады оценил отношения России и Украины
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил отношения России и Украины.
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Постпред России в ОЗХО предупредил об угрозе химических терактов ИГ
Постпред России в Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что члены террористической группировки «Исламское государство»*, получившие навыки обращения с химикатами, могут организовать химатаки после возвращения в страны происхождения.
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В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту смерти новорождённого после домашних родов
В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту смерти новорождённого в машине скорой помощи, сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное СУ СК России.
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Эксперт оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи.
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Власти Санкт-Петербурга продолжают готовиться к Евро-2020, несмотря на рекомендации WADA
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что власти города продолжают подготовку к чемпионату Европы по футболу 2020 года, несмотря на рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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Пресняков-старший рассказал, кто должен представлять Россию на Евровидении-2020
Музыкант Владимир Пресняков — старший в беседе с ФАН рассказал, кто должен представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение».
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
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Диетолог оценила полезные свойства мандаринов
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» оценила полезные и вредные свойства мандаринов.
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Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину
Украине для продолжения транзита газа необходимо решить вопросы с новым оператором газотранспортной системы, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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ФХР выступила с заявлением в связи с рекомендациями WADA
Федерация хоккея России опубликовала заявление по поводу рекомендаций комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию в отношении России.
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В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского, что в отношениях России и Украины в настоящее время наблюдается «сложная ситуация».
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Президент Палестины пригласил Путина в Вифлеем на Рождество
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что направил приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Вифлеем на Рождество в 2020 году.
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Уткин о ситуации с WADA: чувствую полное бессилие
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
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Зеленскому в Эстонии подарили велосипед и мёд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, который прибыл с однодневным визитом в Таллин, электровелосипед и баночку мёда.
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Герасимов провёл в Баку встречу с главой Военного комитета НАТО
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в ходе встречи в Баку с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем обсудил безопасность в Европе, а также перспективы возобновления диалога между ведомствами.
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Мосгорсуд решил освободить из СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная по решению Мосгорсуда будет освобождена из СИЗО 26 ноября, сообщил РИА Новости её адвокат Илья Брык.
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Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.
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Эксперт прокомментировал демонстрацию «Авангарда» инспекторам из США
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком.