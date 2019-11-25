Welt: Европа всё больше тратится на оборону, а выгоду получают США

Военные расходы европейских стран растут, однако основную выгоду от этого получают американские военные компании, пишет Die Welt. Согласно данным консалтинговой компании AlixPartners, причина заключается в том, что европейская военная продукция слишком дорога. Кроме того, европейские производители недостаточно консолидированы и слишком много внимания уделяют спецзаказам.
Европа тратит всё больше средств на оборону, а наибольшую прибыль от этого получают американские корпорации, пишет Die Welt, ссылаясь на исследование консалтинговой компании AlixPartners. На данный момент европейцы закупают за границей больше вооружений, чем производят самостоятельно.
«Либо европейская продукция слишком дорога, либо это знак недостатка доверия к собственной оборонной промышленности», — приводит издание слова эксперта AlixPartners Стефан Оль. В 2018 году совокупный оборонный бюджет европейских стран составил около €256 млрд: из них €38,5 млрд приходится на Германию, входящую в десятку стран с крупнейшими в мире военными расходами. Кроме того, в прошедшем году 7 из 26 европейских стран, входящих в НАТО, потратили на оборону 2% от ВВП, что является установленной в рамках альянса целью. В 2017 году таких стран было лишь 3.
По мнению экспертов AlixPartners, для повышения своей доли на рынке европейские компании должны, в первую очередь, снизить свои издержки. В частности, оборонные концерны должны меньше ориентироваться на спецзаказы отдельных стран. В качестве примера приводится многофункциональный транспортный самолёт Airbus A400m. Кроме того, отрасли могут помочь консолидация и укрупнения предприятий.
Необходимость консолидации эксперты демонстрируют следующими цифрами, пишет Die Welt: к примеру, европейские армии используют 37 разных видов танков и БМП, в то время как армия США лишь 3 типа. Во флоте европейцы задействуют 29 типов эсминцев и фрегатов, а американцы 4.
«Европа должна сократить количество своих боевых систем. Иначе в будущем их финансирование будет невозможно», — считает Стефан Оль.
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