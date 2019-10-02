Daily Telegraph: китайский военный парад — тревожный звоночек для США

Китай отметил 70-летие со дня основания КНР демонстрацией своей военной мощи, пишет The Daily Telegraph.

Это было чёткое послание как США, так и соседям Китая в Азии. КНР — полноценно развитое государство с передовым военным потенциалом, который был создан для того, чтобы бросить вызов стратегическому превосходству Америки.

Процесс модернизации Народно-освободительной армии Китая, который стартовал ещё в начале 1990-х годов, а при Си Цзиньпине был ускорен и расширен, позволяет Поднебесной уверенно двигаться к своей цели — получить к 2035 году армию мирового уровня.

Для соседей Китая в Азии, а конкретно для специалистов в области обороны, нынешний парад должен стать шокирующим известием, поскольку на нём были представлены системы, которые способны в корне поменять способы ведения войны в будущем.

Среди наиболее значимых образцов военной техники была гиперзвуковая ракета DF-17.

Как отмечается в статье, Китай и Россия на данный момент опережают США в сфере гиперзвукового оружия. Китайская ракета DF-17 способна нести как ядерную, так и обычную боеголовку и имеет такую скорость, благодаря которой её не могут остановить современные системы обороны. В результате, авианосные ударные группы США оказываются крайне уязвимы.

Кроме того, на параде были показаны следующие образцы военной техники: межконтинентальная баллистическая ракета DF-41, которая уже принята на вооружение, сверхзвуковой разведывательный беспилотник DR-8, беспилотный летательный аппарат, малозаметный истребитель J-20 и прочее.

С помощью этих боевых систем Китай надеется лишить Америку и её союзников свободы манёвра, имея возможность ударить по ним с большого расстояния, пишет The Daily Telegraph.