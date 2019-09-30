Deutschlandfunk: военный парад на 70-летие КНР призван показать стремление Пекина к статусу сверхдержавы

Для главы Китая Си Цзиньпина мощная армия является основой на пути к статусу сверхдержавы, пишет Deutschlandfunk: именно поэтому 70-летие КНР будет отмечено грандиозным военным парадом. За последние 10 лет военные расходы Китая выросли на 80%: кроме того, теперь КНР ориентирует свою армию на глобальные действия, уделяя большое внимание развитию авиации и флота.

1 октября 2019 года КНР отметит своё 70-летие грандиозным военным парадом в Пекине, пишет Deutschlandfunk. Для китайского лидера Си Цзиньпина мощная армия является основой устремления Китая к статусу сверхдержавы, отмечает издание.

По данным статистики, за последние 10 лет китайские военные расходы выросли на 80%. Согласно поставленной цели, к 2049 году (то есть к 100-летию КНР) Китай должен стать военной сверхдержавой. Deutschlandfunk напоминает, что в 2016 году Си Цзиньпин запустил крупнейшую с 50-х годов военную реформу.

В её рамках семь военных округов КНР будут переформированы в пять стратегических зон, каждая из которых находится в подчинении одного командного центра. Цель — сделать вооружённые силы мобильными и способными действовать глобально. Теперь китайские границы охраняются, в первую очередь, не сухопутными войсками, а авиацией и флотом.

«Годами мы наблюдали за высокотехнологичными военными операциями. Китай вынес из них важность военного флота. 70 процентов земной поверхности — вода, существует большая площадь международных вод. Сейчас КНР придаёт ВМС наивысшее значение, так же как США и Великобритания», — приводит издание слова военного эксперта Вонг Тонга. Кроме того, Тонг отмечает, что Китай превратился из импортёра оружия в экспортёра, разрабатывая и производя всё больше собственных вооружений.

Кроме того, отмечает Deutschlandfunk, КНР строит свой третий авианосец, который будет куда современнее двух предыдущих, основанных ещё на советских образцах. Разработка и постройка собственных авианосцев считается в Китае основой модернизации армии.

При этом большинство экспертов отмечают, что боеспособность китайской армии сложно оценить, поскольку Китай уже 40 лет не участвовал в войнах — последний раз КНР воевала с Вьетнамом в 1979 году. Тем не менее профессор политологии Джин Канронг считает, что взлёт Китая до статуса военной сверхдержавы неизбежен. По его словам, сейчас Китай использует лишь 15% от своих производственных возможностей.

Издание резюмирует, что с помощью военного парада на своё 70-летие КНР хочет показать миру, насколько современны её вооружения, потому что статус сверхдержавы можно получить только с помощью военной мощи.