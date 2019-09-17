WSJ: на альянс Москвы и Пекина рассчитывать не стоит — его предотвратит «мягкая сила» США

Несмотря на то, что многие в Вашингтоне опасаются соревнования с великими державами, а также перспективы формирования российско-китайского альянса, на это рассчитывать не стоит, пишут в своей статье для The Wall Street Journal сотрудники Вест-Поинта Томас Шерлок и Джон Грегори. По их мнению, подрастающие элиты, как в России, так и в Китае объединяет взаимное недоверие друг другу, а также восхищение американской культурой и системой. В этом контексте США стоит перестать демонизировать эти страны, делая основной акцент на своей «мягкой силе».

Перспектива «великодержавного соревнования» всё больше беспокоит американские внешнеполитические круги. В 2017 году составители Национальной стратегии безопасности США предупреждали, что «Китай и Россия бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам, пытаясь подорвать основы американской безопасности и благосостояния». Эра противостояния с великими державами может на поверку оказаться для Вашингтона ещё опасней, если его противники объединят силы. «Однако поддерживают ли китайский и российский народы рост степени сотрудничества против США»? — задаются вопросом в своей статье для The Wall Street Journal профессор политологии Вест-Поинта Томас Шерлок и глава китайской программы при той же академии полковник Джон Грегори.

Исследование, проведённое авторами, показало, что следующее поколение элит обеих стран, по крайней мере, весьма осторожно оценивает перспективы такого сотрудничества. В 2018 году эксперты пообщались с 21 фокусной группой студентов из ведущих российских и китайских университетов.

«Мы попросили каждого из них оценить, насколько Россия, Китай и США соответствуют термину «великая держава». К вопросу китайско-российского сотрудничества студенты либо не демонстрировали никакого интереса, либо выражали неуверенность или опаску на этот счёт . Многие считали, что у Китая и России нет общих серьёзных ценностей и интересов, достаточных для долгосрочного сотрудничества. Кроме того, мы обнаружили, что большинство студентов из обеих стран во многом уважают или даже восхищаются США», — отмечают эксперты.

Китайские студенты, по их мнению, «усвоили пропаганду Коммунистической партии» о том, что китайская политическая система — это и есть настоящая демократия с национальной спецификой. В соответствии с концепцией «китайской мечты» студенты указывали на то, что легитимность конкретного политического строя зависит от его способности достигать социального и экономического «развития».

«Такой стандарт невольно обесценил в их глазах Россию как партнёра. Китайских студентов не впечатлила культура и общество их соседа — частично по той причине, что они не видят в них источник серьёзной национальной мощи. Кроме того, они также не слишком верят в то, что российская политическая система сможет стать основой для модернизации экономики и сумеет помочь Москве вернуть статус великой державы», — отмечают Шерлок и Грегори.

Вместе с тем студенты в Пекине видят в США динамичную, состоятельную и влиятельную страну — или, иными словами, образец для подражания. Американская культура — в частности кинематограф — захватила их умы. «Американское культурное влияние очевидно во многих фильмах, попадающих в мировой прокат, например, в «Капитане Америке» и «Чёрной пантере», — поделился своими мыслями один из опрошенных.

Другие студенты согласились с подобной оценкой американской мягкой силы. «Именно культура делает Америку сверхдержавой», — подчеркнул другой собеседник экспертов.

Несмотря на повсеместную критику КПК американской внешней политики и системы, подобные настроения оказались нередки среди китайских фокусных групп. Для описания Америки студенты зачастую прибегали к следующим терминам: свободная, разнообразная, развитая, сильная, продвинутая, культурная, интернациональная, технологичная, индивидуалистская и соблюдающая принцип верховенства права.

В отличие от своих коллег в Пекине, московские студенты нередко критиковали своё правительство, выражая сомнения в будущем России. Их пессимизм, по мнению авторов, лишь подчёркивает падение возможностей государственных СМИ по нейтрализации их неодобрительного отношения к политики Кремля — включая курс на сближение с Китаем. Для многих российских студентов Китай — это «загадочный» мир, несовместимый с основами российской культуры и национальной идентичности.

Некоторые студенты считают, что Пекину не стоит доверять, причём в том числе и по причине «авторитарности режима». «Если мы не являемся демократической страной в полной мере, то к ним это относится в ещё большей степени, — заметил один из них. — И это страшно. Ты не знаешь, чего ожидать от подобного закрытого общества». При этом, как правило, российские студенты беспокоятся, что вступив в партнёрство с Китаем, Россия станет экономически, стратегически и экономически зависима от него.

В то же время, продолжают авторы статьи, большинство опрошенных россиян не только признали высокий культурный и технологический потенциал США, но также с уважением отнеслись к американской политической системе. Как выразился на этот счёт один из студентов: «Несмотря на все проблемы США, всё работает, всё держится. И всё это держалось на протяжении длительного времени». Члены фокусной группы также оценили «американскую мечту» как подлинное стремление, а не анахронизм или легитимизирующую власть сказку, состряпанную элитами.

«Поразительно, что группы, как в Пекине, так и в Москве наиболее сходятся во взглядах относительно уважения и зачастую восхищения Америкой. Разумеется, как китайские, так и российские студенты критиковали внешнюю политику США и их внутренние проблемы. Тем не менее для китайских участников опроса американская культурная и экономическая мощь стала основой для живого интереса и увлечённости этой страной. Российских студентов также тянет к США из-за западной идентичности этого государства, а также предполагаемой ими важности американских политических ценностей и институтов», — отмечают авторы.

«США могут укрепить эти положительные тенденции, а также свою мягкую силу, следуя либерально-демократическим принципам. Подобное поведение поможет притупить нарратив российского и американского правительства, настаивающих на том, что декларируемые Америкой всеобщие ценности — это лишь дымовая завеса, призванная скрыть корыстные мотивы. США также не следует демонизировать Россию и Китай на фоне проблемы соревнования с великими державами. В противном случае Вашингтон рискует подогреть антиамериканский национализм, а также подстегнуть российско-китайское сотрудничество — даже несмотря на то, что подрастающие поколения элит предпочли бы обособиться друг от друга», — подводят итог Томас Шерлок и Джон Грегори.