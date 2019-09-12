Dagens Nyheter: Запад на пороге оттепели с Россией из-за усиливающегося Китая

Отношение Запада к России сегодня меняется, что говорит о возможной оттепели в отношениях с Москвой. Как пишет шведское издание Dagens Nyheter, это происходит из-за глобальных факторов, в первую очередь из-за усиливающегося Китая, в котором видят растущую угрозу, поэтому не исключено, что в будущем стороны смогут даже пожать друг другу руки.
Сегодня многое указывает на грядущую оттепель между Западом и Россией. Как пишет Dagens Nyheter, некоторое время назад президент США Дональд Трамп начал настаивать, что Россию снова нужно принять в «Большую семёрку», которая после этого опять станет «Большой восьмёркой». Германия, которая в энергетической сфере очень сильно зависит от российских газа и нефти, недавно подписала договор, подразумевающий увеличение экспорта немецких технологий в Россию. А президент Франции Эммануэль Макрон продолжает заниматься налаживанием отношений между Парижем и Москвой.
Как отмечает издание, украинский вопрос остаётся ключевым, поэтому коллективные санкции ЕС и США останутся, по крайней мере, ещё на какое-то время. Но это не значит, что многие западные страны или каждая по отдельности не станут более открытыми и мягкими в отношениях с Россией. Здесь существует много нюансов — от простого прагматизма до чисто пророссийской политики. Первый вариант предпочитает, например, финский премьер-министр Пекка Хаависто, который заявил, что «трудно себе представить решение» некоторых кризисов вроде ливийского и сирийского, если Россия не будет в этом участвовать. Пророссийскую же политику ведёт ряд главных европейских политиков вроде Марин Ле Пен и Маттео Сальвини.
По мнению автора статьи, взгляд на Россию меняется больше из-за глобальных факторов, в первую очередь из-за усиливающегося Китая, в котором видят растущую угрозу. С этой точки зрения важнее всего представляется не конфликт между Западом и Россией, а соперничество между США и Китаем за мировое лидерство в сфере экономики, политики, технологий и вооружённых сил.
«Для США в этом контексте российская агрессия в отношении Украины и угроза для соседних с Россией стран в Восточной Европе становится вопросом второго плана. Вместо этого США и Россия, обеспокоенные тем, что они становятся всё более зависимыми от Китая в техническом и экономическом отношении, в один прекрасный день смогут даже пожать друг другу руки. Тогда Крым станет разменной монетой, а страны вроде Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы окажутся в ловушке», — подводит итог шведское издание.
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