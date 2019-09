WE: Вашингтон пытается добиться от Москвы активизации борьбы с терроризмом

США «много раз спасали жизни российских граждан», предоставляя Москве важные разведданные, касающиеся международного терроризма, — однако Россия редко отвечала взаимностью, пишет The Washington Examiner. Но есть надежда, что недавняя встреча замгоссекретаря США Джона Салливана с замглавы МИД РФ Олегом Сыромолотовым позволит Вашингтону добиться от Москвы более активного сотрудничества в борьбе с террористами, подчёркивается в статье.

Американский дипломат Джон Салливан, которого президент Джон Трамп назначил новым послом США в России, провёл переговоры с заместителем министра иностранных дел России Олегом Сыромолотовым. Их встреча проходила в Вене, «столице Австрии и международного шпионажа», и главной задачей американской стороны было добиться от России более активного сотрудничества в сфере борьбы против терроризма, сообщает The Washington Examiner.



«Соединённые Штаты много раз спасали жизни российских граждан за счёт предоставления Москве весьма важных разведывательных данных. Однако Россия отнюдь не отличалась взаимностью в том, что касается подобных усилий», — отмечается в статье. «Салливан в беседе с заместителем министра иностранных дел Сыромолотовым сделал акцент на тех вопросах, которые представляют взаимный интерес, включая безопасность выборов и Украину», — цитирует The Washington Examiner комментарий официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.



На переговорах в Вене американцы попытались активизировать сотрудничество с российской стороной в том, что касается отслеживания передвижений террористов по всему миру при пересечении границ различных государств и при использовании ими авиационных рейсов, поясняет автор. Кроме того, Вашингтон просит Москву поддержать глобальные усилия, направленные на то, чтобы террористы неизбежно подвергались судебному преследованию вне зависимости от страны пребывания. Эти общие принципы не противоречат интересам обеих стран, поэтому есть надежда, что задача США по более активному вовлечению России в борьбу против международного терроризма может быть успешно решена, пишет The Washington Examiner.



«Решение России направить Сыромолотова на встречу в Вену свидетельствует о наличии достойной одобрения серьёзности в отношении этих переговоров», — говорится в статье. По мнению автора, этого бывшего высокопоставленного сотрудника российской контрразведки «трудно назвать другом Америки», однако «в определённом смысле именно это обстоятельство и делает его подходящим участником данной встречи», поскольку опыт работы Сыромолотова в разведслужбе «позволит ему понять пользу для России в более широком доступе к американским разведывательным данным», имеющим отношение к борьбе против терроризма. «Он знает, что это может спасти национальный престиж России и жизни её граждан. Он также понимает, какими возможностями обладает американское контртеррористическое сообщество», — поясняет The Washington Examiner.



В то же время в процессе активизации сотрудничества можно ожидать определённые сложности, прогнозирует автор. «Так, например, Россия будет всегда использовать американские разведывательные данные для продвижения своих более широких интересов в области внешней политики, если такой случай представится. Кроме того, подобные усилия не должны восприниматься более широко — как сигнал о сближении с Москвой», — отмечает The Washington Examiner.



Однако в конечном итоге речь всё же идёт о «позитивной реальной политике», подчёркивается в статье. «Соединённые Штаты и Россия являются главными противниками друг для друга. Но, по крайней мере, в контртеррористической области оба государства признают, что сотрудничество приносит взаимную выгоду», — заключает The Washington Examiner.