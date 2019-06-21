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Advance: Трамп намерен помирить Ближний Восток руками Путина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп пытается переложить на Россию тяжёлую задачу по стабилизации Ближнего Востока, чтобы использовать это в своих интересах и контролировать региональную безопасность, пишет Advance. Если Россия продолжит выполнять роль «полицейского» в Сирии и Ираке, одновременно убеждая страны региона помириться с Израилем, это позволит положить конец постоянному участию Америки в «ненужных» войнах, поясняет автор статьи.
Advance: Трамп намерен помирить Ближний Восток руками Путина
Reuters

Во время майского визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи его российский коллега Сергей Лавров заявил: «Считаю, что пора начать выстраивать новую, более ответственную конструктивную матрицу взаимного восприятия друг друга. Мы к этому готовы, разумеется, если наши американские партнёры проявляют встречную заинтересованность». Российский министр иностранных дел также пояснил, что регулярные встречи с американской стороной вселяют «определённый оптимизм». А президент России Владимир Путин после беседы с Помпео отметил: «У меня создалось впечатление, что президент Трамп настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на совместное решение вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес. Мы со своей стороны неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить отношения в полноформатном объёме». Подобные комментарии российских политиков, которые называют администрацию Трампа «партнёрами», говорят об их великодушии и готовности к диалогу — и это удивляет, пишет Advance.   

По мнению автора, такое впечатление у Путина о возможном «новом американском видении» российско-американских отношений сложилось после майской телефонной беседы с президентом Трампом. Тогда он говорил о сотрудничестве во имя укрепления «стратегической стабильности», напоминает Advance. Однако почему же эта инициатива Трампа, которую продвигают два самых жёстких «военных ястреба» — Майк Помпео и Джон Болтон, — вышла на первый план именно сейчас? Хотя расследование Мюллера завершено, Москва вовсе не так наивна, чтобы думать, будто на этом всё закончится и о подозрениях в «российском вмешательстве» в американские выборы Соединённые Штаты просто забудут, отмечается в статье: «Мюллер только представил доклад конгрессу. Но, несомненно, спецслужбы продолжат работать над разоблачением вероятных шагов, которые могут пошатнуть позицию Трампа».

Поэтому в определённом смысле нынешняя «симпатия» Москвы к американским партнёрам может удивлять. Хотя российский министр иностранных дел Сергей Лавров высказался в «осторожно-позитивном» ключе на тему укрепления сотрудничества, наверняка он сам прекрасно понимает, что шансы не очень велики, поскольку силы, которые возражают против любого сближения с Россией, намного мощнее, отмечается в статье. И всё же подобные комментарии со стороны российского руководства подтверждают, что данную инициативу в Москве воспринимают всерьёз — а любая попытка США отойти от традиционной «воинственности», разумеется, приветствовалась бы и вызывала бы уважение, пишет Advance. 

С другой стороны, Америка всегда считала Россию своим противником, отмечает автор. И в то время как Трамп беседовал по телефону с Путиным, исследовательский центр-корпорация РЭНД опубликовал статью «Неумеренная и неуравновешенная Россия», в которой предлагаются варианты специфической политики «геополитического навязывания расходов» другой стороне, сообщает Advance. Президент Путин много раз обращал внимание на то, что если две мировые державы вступят в конфликт, это повлечёт за собой «непредсказуемые последствия» для человечества, а выживание мира может оказаться под угрозой, говорится в статье. Но задумываются ли над этим вообще Трамп, Помпео и Болтон? И готовы ли они работать над сотрудничеством ради «стратегической стабильности»?

Как считает автор, «давняя заинтересованность Трампа» в восстановлении отношений с Россией абсолютно понятна, а главные риски связаны, в первую очередь, с сегодняшним «хрупким равновесием» сил на Ближнем Востоке: «Сегодня Сирия, Иран, Ирак и Ливан мобилизованы и полны энергии. Существует также нечто вроде общей нити политического понимания, которая связывает все эти государства. И, напротив, противники сирийского успеха ослаблены и погружены в собственные внутренние кризисы». Тем не менее это новое равновесие сил ещё не консолидировано и пока не стабилизировалось, а власти всех стран региона продолжают бороться с непосредственной угрозой терроризма, говорится в статье.

В «новом плане Трампа» по Ближнему Востоку предполагается «укрепить Израиль», а также повлиять на российскую позицию по Сирии и Ирану, сообщает Advance. Похоже, что именно в этом и дело, полагает автор — ведь Россия, судя по всему, готовится стать «дополнительным политическим фактором» в Палестине, а это угрожает американским планам. Российские усилия, направленные на развитие отношений с палестинской администрацией, вызваны стремлением Москвы заполнить «пустоту», которая образовалась после разрыва связей между палестинской администрацией и США, говорится в статье: «Этому способствовало и решение Дональда Трампа об Иерусалиме. Всю финансовую поддержку палестинцам остановили, а в Вашингтоне закрыли офис Организации освобождения Палестины». Палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики в конце мая высоко оценил политическую и финансовую поддержку, которую Россия продолжает оказывать палестинцам, а также её позицию, которая «помогает достигать палестинских целей на международных форумах».

В последнее время Россия действительно начала активно «соперничать» с США в палестинском регионе, отмечает автор. В частности, в ноябре прошлого года российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности Москвы принимать у себя израильско-палестинские встречи, чтобы стороны продолжали переговоры о мире, которые остановились в 2014 году. Кроме того, Россия попыталась устранить межпалестинские разногласия: летом 2018 года она неоднократно принимала у себя официальные палестинские делегации и представителей отдельных фракций. Эти усилия привели в феврале этого года к встрече в Москве, на которой собрались представители целого ряда политических движений, чтобы обсудить единую палестинскую политическую программу, пишет Advance.

Палестино-российские связи берут начало ещё в 1970 году, когда официальная делегация Организации освобождения Палестины впервые посетила бывший Советский Союз, а спустя несколько лет открыла в Москве своё официальное представительство, которое в 1990 году было переформировано в посольство Палестины, напоминает автор. За последние несколько лет российско-палестинские отношения в сфере политики, экономики, торговли и образования значительно улучшились. И эти традиционные дружеские связи продолжат укрепляться на фоне отказа США от роли единственного посредника в мирных переговорах с Израилем, отмечается в статье. Ожидается, что палестинский лидер Махмуд Аббас в ближайшем будущем вновь посетит Москву и обсудит с российским президентом Владимиром Путиным и другими представителями правительства ситуацию в регионе, касающуюся палестинской проблемы, а также договорится о совместных политических шагах, сообщает Advance.

«Но палестинцам может опять не повезти», — предупреждает автор. По его мнению, сближение Москвы и Вашингтона в отношении Ближнего Востока в последнее время обретает всё более ясные очертания: «Трамп хочет, чтобы Путин стал полицейским в Сирии и Ираке, и тогда США смогут реализовать свой масштабный мирный план», — говорится в статье. «Я требую мира во всём мире и не меньше!» — заявил президент США Дональд Трамп в августе 2018 года. Однако в то же время американский лидер подчеркнул, что «любой, кто сотрудничает с Ираном, не будет работать с Соединёнными Штатами», напоминает Advance.

«Американский президент хочет, чтобы Иран отказался от своей непримиримой вражды с Израилем (а её считают главным препятствием для создания Великого Израиля), чтобы Трамп смог положить конец постоянному участию Соединённых Штатов в разных ненужных войнах», — сообщается в статье. Если бы Россия согласилась взять на себя роль нового «жандарма» и тяжёлую миссию по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, то две державы смогли контролировать бы «региональную безопасность», поясняет автор: «Этот «договор века» может быть отсрочен из-за очередных выборов, которые пройдут в Израиле в сентябре. Но на самом деле компоненты структуры этого соглашения (создание посольства в Иерусалиме; Голанский суверенитет для Израиля; ограничение помощи палестинской автономии и так далее) постепенно появляются как готовые «факты», пусть даже общий «проект» остаётся скрытым». Однако вопрос о том, будет ли он когда-нибудь вообще полностью обнародован, остаётся открытым, заключает Advance.

 

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Advance Хорватия Европа
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