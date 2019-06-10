Advance: американцы надеются на помощь России в борьбе с «иранским влиянием»

Сообщения о готовящейся встрече высокопоставленных представителей Израиля, США и России, которые собираются обсудить в Иерусалиме ситуацию на Ближнем Востоке, наводят на мысль, что американцы всерьёз рассчитывают на помощь Москвы в ключевых геополитических вопросах, пишет хорватское издание Advance. И хотя глава российской дипломатии Сергей Лавров недавно заявил, что устранить «иранское влияние» в регионе «нереально», Вашингтон надеется привлечь русских на свою сторону, полагает автор.

Хотя отношения между Вашингтоном и Москвой часто обостряются, в настоящий момент создаётся впечатление, что американцы планируют «положиться» на Россию и надеются, что она поможет им в урегулировании ряда ключевых геополитических вопросов, сообщает хорватское издание Advance. В частности, об этом недавно заявил в интервью «неназванный высокопоставленный американский чиновник», который подтвердил, что у Соединённых Штатов действительно есть подобные ожидания в отношении Москвы, и в том числе это касается проблемы Ирана, говорится в статье.



Это приобретает особую важность в свете встречи, которую планируется провести вскоре в Иерусалиме при участии самых высокопоставленных представителей из Израиля, США и России, отвечающих за национальную безопасность, подчёркивает автор. Ранее сообщалось, что встреча состоится в этом месяце, хотя конкретная дата пока не разглашается. Предполагается также, что от Израиля на ней будет присутствовать советник по национальной безопасности Меир Бен-Шабат, от России — секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а от США — советник по национальной безопасности Джон Болтон, главный ястреб из Вашингтона, пишет Advance.



Администрация Трампа пока не пожелала обнародовать никаких подробностей. Но «неназванный американский высокопоставленный чиновник» рассказал в беседе с журналистами, что эта международная встреча станет «беспрецедентным дипломатическим шансом», причём в центре дискуссий будут Иран и Сирия, говорится в статье. По словам источника, эти переговоры должны сыграть «важную роль» в урегулировании сирийского конфликта, поскольку вооружённые силы США, России и Израиля напрямую принимают в нём участие, в связи с чем акцент будет сделан на «предотвращении эскалации и риска возможного прямого столкновения» между сторонами.



Однако переговоры по этим вопросам проходили и раньше, зачастую в закрытом формате, напоминает автор: «Факт в том, что россияне, американцы и израильтяне явно очень хорошо понимают, кто, где и что делает в Сирии, и, вероятно, сообщают друг другу о своих действиях. Всё это делается с одной целью (якобы) — во избежание возможного случайного конфликта. Таким образом, что касается Сирии, речь идёт о стандартных переговорах». По его мнению, гораздо больший интерес в данном случае представляет проблема Ирана. Упомянутый выше американский источник также подтвердил, что это будет одним из ключевых моментов встречи: «Нам нужно понять, как потенциально мы могли бы работать вместе, чтобы устранить с Ближнего Востока главного возмутителя спокойствия — Исламскую Республику Иран», — пишет Advance.



«Со стороны США весьма самоуверенно ожидать, что Россия станет одним из участников реализации подобного типично американо-израильского плана, который готовится вот уже много лет», — подчёркивается в статье. Тем не менее ничего нового в этом нет, отмечает автор: «США уже давно прилагают усилия для того, чтобы перетянуть Россию на свою сторону в борьбе с иранским влиянием на Ближнем Востоке. Россия же публично отвергает всякую возможность подобного «сотрудничества». И вместе с тем один только факт, что она готова хотя бы участвовать во встречах, цель у которых явно только одна, кое о чём говорит».



Хотя вполне возможно, что Москва соглашается на участие в подобных саммитах просто для того, чтобы напрямую ознакомиться с нынешней позицией Вашингтона, пишет Advance. В то время как американцы надеются совсем на другое: раз уж они сумели привлечь Россию к подобным переговорам, то у них создаётся впечатление, что есть шанс заинтересовать русских неким предложением, поясняет автор. На чём американцы вообще основывают эти предположения? Прежде всего, на мнении, что Москва неминуемо вступила с Тегераном в определённого рода «соперничество за влияние», когда громко заявила о себе на геополитической арене Ближнего Востока, говорится в статье: «Является ли российское влияние для Вашингтона «более приемлемым», чем иранское? Возможно, если выбирать приходится из этих двух вариантов (конечно, самый предпочтительный вариант — это американское влияние)».



Однако существуют и другие региональные игроки, для которых российское влияние намного предпочтительнее иранского — в частности, это Израиль, отмечает автор. Сам факт того, что подобная встреча запланирована в Иерусалиме, говорит о многом, и вряд ли для кого-то будет сюрпризом узнать, что организуется она по израильской инициативе. Причём если американо-российские переговоры, касающиеся геополитики, обычно бывают ожидаемо ограниченными, то контакты между Россией и Израилем носят «совершенно другой характер», подчёркивается в статье: «Москва часто критикует американское присутствие и американские действия в Сирии, рьяно отстаивает сирийский суверенитет и легитимность власти в Дамаске… Когда же речь заходит об агрессивных действиях Израиля в Сирии (а они, по крайней мере по интенсивности, превосходят американские), Москва предпочитает хранить «обет молчания». Это, мягко говоря, многих беспокоит».



Как Израилю это удаётся и что стоит за «чрезвычайно близкими отношениями» между Путиным и Нетаньяху, остаётся загадкой, говорится в статье. Однако одно совершенно ясно, уверен автор: «Россия, несомненно, хорошо понимает, против кого в первую очередь направлены израильские удары на территории Сирии (сам Израиль хвалится сотнями нападений), — это позиции иранских сил (хотя иногда израильтяне атакуют и сирийские войска)». По его мнению, охарактеризовать происходящее, таким образом, можно только как «молчаливое одобрение». И учитывая всё это, нисколько не удивляет, что администрация Трампа сейчас с большим энтузиазмом называет грядущую встречу в Иерусалиме «беспрецедентным дипломатическим шансом» и анонсирует дискуссию об «устранении иранской угрозы», надеясь перетянуть русских на свою сторону, поясняет Advance.



Но чего же на самом деле ожидают от саммита русские? Определённо не того, что Россия может напрямую включиться в потенциальный военный удар по Ирану, подчёркивается в статье. Однако американцам этого и не нужно, уверен автор: «Им будет вполне достаточно меньшего: например, если Россия просто не будет поддерживать Иран так, как она поддержала Венесуэлу. Ястребы из администрации Трампа возмущены российской поддержкой Мадуро и убеждены, что именно российская поддержка помогла Мадуро остаться у власти; точнее, не будь этой поддержки, американцы уже бы его свергли».



«Мы надеемся, что нам, вместе с израильтянами, удастся разъяснить россиянам, что, по нашему мнению, иранцы не играют позитивной роли ни в Сирии, ни в Ливане, ни в Ираке, ни в Йемене, а также в других регионах, где они присутствуют. Если Россия признает этот факт, то, я уверен, этот результат нас вполне устроит», — заявил также в беседе с журналистами вышеупомянутый «американский высокопоставленный чиновник». Иными словами, поясняет автор, посыл Вашингтона будет примерно такой: «Россияне, мы поздравляем вас. Вам удалось распространить в Сирии определённое влияние. Мы хотели заменить Асада, но у нас ничего не вышло. Ну и пускай. Мы согласны. Вы даже можете оставить свою морскую базу в Тартусе, авиационную базу в Латакии, и мы вас не побеспокоим. Мы позволяем вам это влияние, но в ответ и вы должны понять нас. Ливан, Ирак, Йемен — всё это мы не можем оставить Ирану, это нереально. Вы поймите, что Иран просто должен оттуда уйти. На самом деле мы в одинаковом положении. Иран лишит нас влияния в этих странах, а вас — в Сирии. Давайте объединяться!» — пишет Advance.



Однако не далее как в прошлом месяце министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф побывал в Москве и встретился там со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, напоминает автор. Тогда Лавров отметил, что устранить «иранское влияние» из Сирии и вообще с Ближнего Востока «нереально», словно он уже тогда апеллировал к американским (а точнее, американо-израильским) попыткам перетянуть Россию на свою сторону, говорится в статье. Но откуда же тогда у американцев и израильтян взялся нынешний «оптимизм» относительно предстоящей встречи?



По словам вышеупомянутого американского источника, Вашингтон воодушевлён согласием Москвы направить своих представителей на предстоящую встречу в Иерусалиме: «Сам факт того, что Россия открыто участвует в подобной встрече в Израиле (у главного иранского врага), уже многое значит. Факт в том, что Россия видит смысл в этих переговорах и хочет в них открыто участвовать. Мы надеемся, что россияне приедут на эту встречу с какими-нибудь новыми предложениями и это позволит нам продвинуться вперёд». Вероятно, в этом есть определённый смысл. Но также вполне возможно, что представитель Кремля отправится на этот саммит лишь «послушать, о чём там будут говорить», заключает Advance.