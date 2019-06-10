Telegraph: Иран продемонстрировал новую систему ПВО и напомнил Европе о её «долге»

Иранские власти показали новую систему противовоздушной обороны «Хордад-15», способную одновременно поражать до шести целей. Вместе с этим они призвали европейские государства сдерживать свои обещания в рамках ядерного соглашения 2015 года, за пересмотр которого выступают США, сообщает The Daily Telegraph.

«Уходящий во всё большую изоляцию» Иран представил свою новую систему противовоздушной обороны. Параллельно с этим власти ближневосточной страны призвали Европу сдержать свои обещания в рамках ядерного договора или готовиться к негативным последствиям в случае его разрыва, пишет The Daily Telegraph.

Новое средство ПВО «Хордад-15» способно одновременно отслеживать и поражать ракетами до шести целей, включая истребители, бомбардировщики и беспилотники. «Иран будет наращивать свои военные возможности, чтобы защищать свою национальную безопасность и интересы, и не станет спрашивать для этого чьё-либо разрешение», — заявил министр обороны страны Амир Хатами во время демонстрации нового оружия.

Ядерная сделка 2015 года «стремительно разваливается», а отношения Тегерана с Вашингтоном становятся всё более напряжёнными. Поэтому Иран «принимает экстренные меры, чтобы продемонстрировать свою военную мощь, несмотря на то что он движется к потенциальному финансовому краху», считает издание.

Между тем иранский министр иностранных дел Джавад Зариф выступил с заявлением накануне визита в страну его немецкого коллеги Хайко Мааса. По его словам, «долг» европейцев — нормализовать экономические отношения с Исламской республикой.

Зариф отчитал западных политиков за то, что они «только наносят вред региону». Он добавил, что европейцы не имеют права критиковать Иран по вопросам, выходящим за пределы ядерного соглашения.

«Некоторые страны, включая Германию, перестали продавать оружие Саудовской Аравии из-за её бомбёжек йеменского народа, некоторые этого не сделали. В целом же Запад позволяет диктаторским режимам совершать преступления в нашем регионе», — пояснил дипломат.

Этой «жёсткой риторике» Зарифа предшествовало решение иранского президента Хасана Роухани отказаться от некоторых аспектов ядерной сделки. В начале мая он дал Европе и Китаю 60 дней, чтобы оспорить позицию США. В противном случае Тегеран намерен продолжить обогащение урана до уровня выше того, что предусмотрен соглашением.

На днях иранские власти отвергли предложение Франции возобновить переговоры по ядерной программе. Они заявили, что дальнейшее расширение действующего соглашения может закончиться его полным разрушением.

Маас отправился в Тегеран с целью изучить различные способы сохранения ядерной сделки. Подобный «дипломатический переворот» предложит Ирану экономическую помощь и даст западным странам-подписантам механизм, благодаря которому они смогут контролировать ракетную программу ближневосточной страны и, вероятно, «сдерживать её региональные военные авантюры», рассуждает издание.

Иран на протяжении долгого времени настаивает, что его активность в ядерной сфере имеет сугубо мирные цели. Вместе с тем власти страны отказываются обсуждать свою ракетную программу, обращает внимание The Daily Telegraph.