Telegraph: Иран продемонстрировал новую систему ПВО и напомнил Европе о её «долге»
«Уходящий во всё большую изоляцию» Иран представил свою новую систему противовоздушной обороны. Параллельно с этим власти ближневосточной страны призвали Европу сдержать свои обещания в рамках ядерного договора или готовиться к негативным последствиям в случае его разрыва, пишет The Daily Telegraph.
Новое средство ПВО «Хордад-15» способно одновременно отслеживать и поражать ракетами до шести целей, включая истребители, бомбардировщики и беспилотники. «Иран будет наращивать свои военные возможности, чтобы защищать свою национальную безопасность и интересы, и не станет спрашивать для этого чьё-либо разрешение», — заявил министр обороны страны Амир Хатами во время демонстрации нового оружия.
Ядерная сделка 2015 года «стремительно разваливается», а отношения Тегерана с Вашингтоном становятся всё более напряжёнными. Поэтому Иран «принимает экстренные меры, чтобы продемонстрировать свою военную мощь, несмотря на то что он движется к потенциальному финансовому краху», считает издание.
Иран на протяжении долгого времени настаивает, что его активность в ядерной сфере имеет сугубо мирные цели. Вместе с тем власти страны отказываются обсуждать свою ракетную программу, обращает внимание The Daily Telegraph.
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