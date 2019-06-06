Washington Examiner: американский чиновник обвинил студентов из России, Ирана и Китая в шпионаже против США

Высокопоставленный чиновник Иммиграционной и таможенной полиции США Луис Роди заявил, что Россия, Иран и Китай через своих студентов, обучающихся в Америке, крадут военные тайны и секретную информацию о новейшей технике у учебных заведений. Как пишет The Washington Examiner, по мнению чиновника, таким образом эти страны пытаются увеличить свой собственный военный потенциал в ущерб национальной безопасности США.

Иран, Россия и Китай используют своих студентов, получающих образование в США, чтобы красть военные тайны, а также секретную информацию о новейшей технике у университетов и исследовательских центров. Это громкое заявление сделал высокопоставленный чиновник Иммиграционной и таможенной полиции США в ходе выступления по поводу преступлений, совершаемых иммигрантами, пишет The Washington Examiner.

«Угроза со стороны враждебно настроенных государств, стремящихся незаконным и губительным образом использовать легитимные возможности в области образования и исследований в США, многие из которых финансируются за счёт средств налогоплательщиков, реальна», — заявил Луис Роди, исполняющий обязанности директора отдела расследований в области национальной безопасности.

Как сказал Роди во время заседания финансового комитета сената, его отделу «известно, что эти страны активно реализуют различные схемы, позволяющие незаконным и губительным образом завладевать и переправлять подлежащие экспортному контролю технологии и продукты военного и двойного назначения, а также применяют огромное количество схем, позволяющих обойти американские законы об экспортном контроле».

По словам Роди, больше всего расследований ведётся в отношении Ирана, России и Китая.

«Наибольшее число текущих расследований, касающихся распространения продукции, подлежащей экспортному контролю, в том числе нематериального экспорта, — то есть передачи технических данных за пределы США или передачи этих данных иностранным гражданам внутри США, — касаются Китая, Ирана и России», — сказал он.

В своём выступлении в сенате он также добавил, что студенты, приехавшие в США из стран, традиционно считающихся противниками США, «составляют значительную долю иностранного студенческого контингента, находящегося в США в настоящее время».

«Использование научного сообщества и американских исследовательских институтов — это всего лишь одна из схем, которые эти страны применяют, чтобы получить доступ к закрытой исследовательской информации и технологиям, подлежащим экспортному контролю, и чтобы ускорить их передачу за границу. Эти страны пытаются завладеть подобной информацией — во многих случаях незаконным и губительным образом, — чтобы увеличить свой собственный военный потенциал и достичь своих экономических целей, зачастую в ущерб национальной безопасности США», — заявил Роди.