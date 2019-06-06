Washington Examiner: американский чиновник обвинил студентов из России, Ирана и Китая в шпионаже против США
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина имеет большой шанс вступить в Евросоюзы в 2025-2027 году,
Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.
Полуфинальный матч турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом в третий раз прерван из-за дождя.
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT по итогам Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва и Пекин к 2024 году планируют удвоить товарооборот — до $200 млрд.
Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что постарается стать ещё сильнее после поражения от австрийца Доминика Тима в четвертьфинале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды накануне матча с Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Абдулайе Бакайоко, агент и брат выступавшего в минувшем сезоне за «Милан» полузащитника Тьемуэ Бакайоко, заявил, что футболист хочет вернуться в «Челси».
МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Москве, которая продлится в столице и в воскресенье, 9 июня.
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» объявил о завершении сотрудничества с семью игроками.
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью RT рассказал об итогах Петербургского международного экономического форума — 2019.
Бывший футболист сборной России по футболу Сергей Кирьяков выразил мнение, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову стоит поберечь некоторых лидеров в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась закупить большое количество сельскохозяйственной продукции Соединённых Штатов.
Мадридский футбольный клуб «Реал» рассчитывает подписать контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в летнее трансферное окно.
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Об этом сообщили в МВД. Ранее журналисту было предъявлено официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал возможное изменение формата футбольной Лиги чемпионов.
Финансовый директор NASA Джефф Девит заявил, что полёт и месячное пребывание на Международной космической станции частного туриста может стоить более $59 млн.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что следствие будет просить Никулинский суд Москвы о продлении срока задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова на трое суток.
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин не верит, что Евгения Медведева сможет выучить прыжки в четыре оборота.
Испанский футбольный клуб «Валенсия», который не воспользовался правом выкупа трансфера у «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева, хочет обменять на россиянина своего защитника Джейсона Мурильо.
В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян поблагодарил за поддержку своих болельщиков в преддверии боя с Джимми Риверой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Иллинойсе.
Не менее 15 человек, в том числе гражданские лица, были убиты в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»* на западе провинции Гор в Афганистане.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе согласился с мнением представителя испанской футбольной Примеры Даниэля Серехидо, что Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия «Движение новых сил» будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах на Украине.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал подписание нового контракта с организацией.
В посёлке Гари Свердловской области ликвидирован пожар на территории исправительной колонии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального УФСИН Александра Левченко.
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что МВД предъявило журналисту «Медузы» Ивану Голунову официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
Заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова рассказала в беседе с RT, как жара влияет на здоровье. Также она напомнила о самых уязвимых категориях людей в такую погоду.
Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мужчина.
Сборная России по футболу сыграет в красной форме в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
Посол Филиппин в России Карлос Соренте заявил, что Манила рассчитывает на проведение встречи филиппинского и российского президентов Родриго Дутерте и Владимира Путина до конца года.
Бари Алибасов — младший рассказал о здоровье своего отца, продюсера Бари Алибасова.
В результате жёсткой посадки частного двухместного самолёта на Кубани пострадали два человека.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о словах представителя испанской Примеры Даниэля Серехидо, согласно которым Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с пожаром в исправительной колонии №8 в посёлке Гари Свердловской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко поцеловал журналистку после разгромной победы над Сербией (5:0) в матче отборочного цикла Евро-2020.
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин после переговоров с белорусским коллегой Дмитрием Крутым заявил, что вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с тренером Хавьером Мендесом, которое было сделано во время занятия.
В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности на субботу, 8 июня, и воскресенье, 9 июня, в связи с жарой. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин в интервью RT рассказал о прогрессе в игре нападающего армейцев Фёдора Чалова и оценил его шансы сыграть в ближайших матчах сборной России.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Верховной рады.
Главный тренер сборной Черногории по футболу сербский специалист Любиша Тумбакович отправлен в отставку со своего поста за отказ выйти на матч квалификации Евро-2020 с командой Косова.
Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами заявил, что Каракас создал платёжный механизм для расчёта в рублях с Россией.
Народный артист России балетмейстер Борис Эйфман в интервью RT рассказал, что Санкт-Петербургский государственный академический театр балета в 2019 году планирует выступить в ряде стран Азии и Европы.
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником итальянского «Наполи» Калиду Кулибали.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компенсация Белоруссии из-за налогового манёвра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Экс-наставник дублирующего состава московского ЦСКА Александр Гришин дал прогноз относительно состава сборной России по футболу на матч отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино.