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DW: 100-летняя немка одержала победу на выборах депутатов горсовета

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Столетняя немецкая пенсионерка Лизель Хайзе успешно обошла соперников на местных выборах и смогла стать депутатом совета города Кирххаймболанден. Бывшая учительница и тренер по плаванию решила пойти в политику, чтобы помочь своим ученикам и добиться реконструкции закрытого бассейна, сообщает Deutsche Welle.
DW: 100-летняя немка одержала победу на выборах депутатов горсовета
Reuters

Пока все в Германии внимательно следили за итогами выборов в Европейский парламент, «настоящая сенсация народного волеизъявления» осталась почти незамеченной, пишет Deutsche Welle. Между тем в результате коммунальных выборов, которые проходили в выходные в некоторых немецких регионах, 100-летняя бывшая учительница Лизель Хайзе одержала победу и смогла пройти в местный совет города Кирххаймболанден, расположенного в земле Рейнланд-Пфальц.

Всего в Кирххаймболандене сейчас проживает около 7800 человек. Хайзе набрала по итогам выборов 911 голосов и стала одним из двух депутатов городского совета от гражданской инициативы «Мы за Кибо», говорится в статье. Пойти в политику она решила, чтобы вновь добиться открытия бассейна, где много лет проработала тренером по плаванию. 

По словам Хайзе, для неё самой этот бассейн долгие годы был настоящим «эликсиром молодости», а для многих юных жителей города — своего рода второй «детской комнатой», сообщает Deutsche Welle. Однако позднее местные власти решили закрыть его и перенести на окраину, несмотря на недовольство горожан.  

Сама Лизель Хайзе скептически относится к традиционным политическим партиям и решила проявить активность, чтобы помочь молодёжи и добиться чего-то своими силами. «Для меня важен не успех, а верные поступки. Голос нужно подавать, пока есть силы», — цитирует Deutsche Welle заявление новоиспечённого депутата горсовета.  

Интересно, что около 80 лет назад членом городского совета Кирххаймболандена был отец Лизель Хайзе, отмечается в статье. В 1938 году он осудил разрушение местной синагоги, после чего на неделю попал под арест — и лишь чудом избежал отправки в концлагерь благодаря усилиям своих друзей, сообщает Deutsche Welle.

 

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