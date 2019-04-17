NTD: столетняя немка решила заняться политикой, чтобы помочь молодёжи

Лизель Хайзе из немецкого городка Кирххаймболанден много лет проработала тренером по плаванию, однако местные власти решили закрыть бассейн и перенести его на окраину. После многочисленных жалоб своих бывших учеников 100-летняя бабушка решила взять инициативу в свои руки и баллотироваться в городской совет, чтобы у неё появились полномочия помогать молодёжи в решении насущных проблем, передаёт NTD.

Жительница немецкого города Кирххаймболанден Лизель Хайзе перешагнула 100-летний рубеж, но о покое вовсе не мечтает. Она баллотируется в городской совет. Её предвыборная программа сфокусирована на открытии бассейна.

ЛИЗЕЛЬ ХАЙЗЕ, кандидат в горсовет Кирххаймболандена: Я хочу заняться политикой, чтобы наконец что-то сделать для молодёжи. Ей не оставляют ничего хорошего: бассейны закрываются, и молодым негде хорошо провести время.

Лизель работала тренером по плаванию. Бассейн, в котором она преподавала, закрыли восемь лет назад. Взамен появился новый — на окраине города. Но долгожительнице не нравится такое решение.

ЛИЗЕЛЬ ХАЙЗЕ: Это был рай для детей Кирххаймболандена. Превратить его в груду мусора — огромная ошибка. Мои бывшие ученики постоянно говорят, что этот бассейн нужно снова открыть.

Женщина давно призывает местные власти восстановить старый бассейн. Однако к ней никто не прислушивался.

ЛИЗЕЛЬ ХАЙЗЕ: Теперь, когда мне сто лет, я оказалась в ином положении. У меня появилась возможность открыть рот и что-нибудь сказать.

Многие жители городка верят, что у Лизель всё получится.

ЖЕНЩИНА: Думаю, можно в любом возрасте брать на себя ответственность. Важно быть преданным своему делу, говорить о своих желаниях и выполнять обязательства. 18 вам, 80 или 100, не имеет большого значения.

100-летняя бабушка с оптимизмом смотрит в будущее. А чтобы дожить до глубокой старости, она советует заниматься спортом, хорошо питаться и развивать умственные способности.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2019 года.