Шведский политолог: соцсети — это угроза демократии в Европе

На примере брексита и восхода «шовинистических партий» Европы видно, что доверие к социальным сетям несёт в себе пагубные последствия для демократии, пишет в своей статье для Dagens Nyheter политолог Микаэль Сандберг. По словам эксперта, доверие к информации из соцсетей ведёт к тому, что люди начинают меньше полагаться на госведомства и участвовать в политической жизни. Это может привести к катастрофическим последствиям для демократии, учитывая, что такой тенденции наиболее подвержено юное поколение.

Всё больше признаков в политической, медийной и исследовательской сфере говорят о том, что социальные сети наносят демократии вред. Соцсети бьют, прежде всего, по доверию к общественным институтам и участию в политической жизни — по столпам западной демократии, пишет в своей статье для Dagens Nyheter политолог Микаэль Сандберг.

С момента прихода Дональда Трампа к власти информационная повестка дня во многом отражала поток его сообщений в Twitter. Результатом же британского референдума вряд ли бы стал брексит, если бы не соцсети. Шовинистические партии в Европе вряд ли бы достигли таких успехов, если бы не активность их сторонников в Facebook, YouЕube и Twitter.

На это обратили внимание и серьёзные демократические СМИ с политиками. «Усиление тенденции выражать своё мнение перемешалось со стремлением самоутвердиться и нарциссизмом. Это приводит к катастрофическим результатам для демократического политического диалога, который должен строиться на взаимном уважении и терпимости к взглядам политического оппонента», — считает политолог.

В последнее время исследователи уделяют много внимания именно поляризации общества, феноменам популизма и шовинизма. Эти тенденции охватывают весь мир, однако Европа столкнулась с особыми проблемами, заставляющими задаться вопросом, куда, собственно говоря, она идёт.

«Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, стоит спросить себя, как к этой тревожной тенденции относятся будущие поколения Европы», — замечает Сандберг, добавляя, что теперь это можно оценить, исходя из опросов европейских студентов и школьников.

В своём последнем исследовании Международная ассоциация по оценке школьной успеваемости также задавала вопрос о доверии к общественным институтам, а также о том, что более 54 тыс. 14-летних школьников в 14 европейских странах думают о своём будущем участии в политической жизни.

Результаты статистических анализов этих данных показывают, что доверие к соцсетям со всей очевидностью несёт в себе пагубные последствия, так как оно бьёт по доверию к политинститутам, и, следовательно, по стремлению участвовать в политической жизни в разных формах.

Доверие к соцсетям ведёт к тому, что люди меньше полагаются на парламент, национальные правительства и местные органы власти, а также на политические партии. При этом люди начинают также меньше доверять таким институтам, как полиция, армия и школа. Пагубное влияние на доверие к политическим институтам подтверждается статистикой и особенно выражено в Норвегии, Эстонии, Нидерландах, Финляндии, однако проявляется также и в Швеции.

Однако при этом склонность верить таким традиционным СМИ, как газеты, радио и телевидение, напротив, серьёзно повышает уровень доверия ко всем вышеупомянутым ведомствам, причём особенно ярко это проявляется в Финляндии, России, Швеции и прибалтийских государствах.

«Почему для демократии так важно то, как европейские школьники, которые скоро получат право голоса, относятся к политике? — задаётся вопросом политолог. — Разумеется, потому что именно они решат, как будут выглядеть демократические процессы в Европе. Доверие к институтам оказывает сильное влияние как на прогнозируемую будущую избирательную активность, так и на общее участие в политической жизни».

Единственное исключение в Европе в плане доверия к госинститутам и участия в политической жизни — это Швеция, считает Сандберг. По его словам, в этой стране будущая причастность 14-летних школьников к политике в меньшей степени зависит от доверия к общественным институтам, СМИ или соцсетям. Согласно данным исследования именно в Швеции политическая активность уже в школе и на локальном уровне становится относительной гарантией будущей вовлечённости в политическую жизнь страны. Это можно объяснить тем, что в культурно-политическом плане Швеция делала ставку скорее на концепции движения «Дома для народа», а также на общественную жизнь, чем на госинституты сами по себе.

«Важно понимать, что основа силы шведской демократии закладывается уже в школе — ещё до получения избирательных прав, вовлечения в общественную жизнь или вступления в какую-либо партию. Следовательно, демократия — это нечто, где человек социализируется… Это должны учитывать как политологи, так и СМИ и политики. Демократия как политическая культура прививается в юном возрасте. И именно тогда социальные сети представляют реальную угрозу», — подытоживает Микаэль Сандберг.