«Выбьем дух из провокатора» — Bloomberg рассказал, как песни и кино настраивают китайцев на торговую войну с США

Вслед за государственными китайскими СМИ в дело подготовки народа Поднебесной к трудному экономическому противостоянию с США вступила и развлекательная индустрия, пишет Bloomberg. Боевой дух китайцам помогают поддерживать патриотические фильмы и сериалы, а в интернете особую популярность набирает песня «Торговая война», автор которой грозится «выбить дух» из США, если те «осмелятся напасть».

«Пожалуй, ничто так не отражает растущие антиамериканские настроения в Китае, как песня о торговой войне, которая сейчас набирает бешеную популярность в Пекине: «Если провокатор осмелится напасть, мы выбьем из него весь дух», — пишет Bloomberg.

Эту песню написал по собственной инициативе вышедший в отставку китайский чиновник, и очень быстро она набрала десятки тысяч просмотров на платформе WeChat, став «лишь одним из многих признаков» роста антиамериканских настроений в китайских соцсетях. До этого государственные СМИ Поднебесной организовали целую кампанию, призывающую китайцев «объединиться перед лицом давления извне». А газета Global Times даже назвала торговое противостояние с Вашингтоном «народной войной» Китая.

В народную борьбу с экономическим давлением США вступили даже китайские морепродукты. Так, молодёжное движение Коммунистической партии Китая в провинции Гуандун призвало в соцсетях покупать больше отечественной тилапии — рыбы, на импорт которой США ввели повышенные пошлины.

Как отмечает ресурс, песня, посвящённая экономическому противостоянию Пекина и Вашингтона, получила название «Торговая война». В её основу легла мелодия композиции 60-х годов из фильма «Туннельная война», посвящённого обороне китайского города от японских захватчиков.

Песня о торговой войне начинается со строк: «Торговая война! Торговая война! Не боимся этого дерзновенного вызова! Над Тихим океаном развернулась торговая война. Вот объединится «Один пояс — один путь», и если провокатор осмелится напасть, мы выбьем из него весь дух».

Автор песни, отставной чиновник Чжао Лянтянь из провинции Сычуань, рассказал Bloomberg, что выбрал песню из картины «Туннельная война», потому что обстоятельства той истории похожи с ситуацией, с которой Китай имеет дело сегодня. «Когда началась торговая война, я почувствовал, что должен что-то сделать», — отметил Чжао.

Текст он написал и опубликовал в сети ещё в прошлом году, но тогда на песню никто не обратил особого внимания. По словам поэта, некоторые его антиамериканские произведения и вовсе попали под запрет. Но с недавним обострением торгового противостояния Чжао почувствовал, что китайские власти изменили подход, и потратил треть своего месячного заработка, 1600 юаней ($232), на запись композиции, которую исполнили такие же пенсионеры, как сам поэт. И успех пришёл.

Тем временем государственные китайские СМИ продолжают нагнетать обстановку. Новостное агентство Xinhua заявило: «Мы вынуждены принимать необходимые меры, чтобы подготовиться к затянувшейся войне». А главная партийная газета People’s Daily («Жэньминь жибао») написала, что попытки препятствовать развитию Китая с его 1,4 млрд населения и остановить исторический процесс подъёма Поднебесной равносильны тому, как если бы «богомол пытался остановить машину своими ножками».

Даже развлекательное телевидение идёт на поводу у новой идеологии, и каналы вставляют в свои сетки вещания старые пропагандистские фильмы о конфликтах с США и убирают картины, где Америка может быть показана в выгодном свете. По крайней мере продукты американской культурной индустрии пока не оказались под запретом, добавляет Bloomberg. В кинотеатрах Поднебесной всё ещё можно посмотреть последнюю часть «Мстителей», которая пришлась по вкусу китайской аудитории.

Тем не менее для подъёма патриотизма каждый день в 7 утра радиостанции и телеканалы Поднебесной будут транслировать национальный гимн страны «Марш добровольцев». Также в рамках новой программы патриотического воспитания, приуроченной к 70-летию со дня основания Китайской народной республики, будут проводиться инициативы по сплочению народа всех национальностей вокруг ЦК КПК и товарища Си Цзиньпина, а для молодёжи — создадутся специальные тематические летние лагеря, где они смогут испытать «чувства революционеров и перенять красные гены».