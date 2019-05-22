Independent: Huawei — лишь пешка в борьбе США и Китая за экономическое лидерство

США используют китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в своей борьбе за технологическое и экономическое лидерство в ближайшие несколько десятилетий, сообщает The Independent. Издание отмечает, что Поднебесная с её растущей экономикой и открытостью к новым технологиям может составить серьёзную конкуренцию США.

Ситуация вокруг введения США ограничений в адрес Huawei становится всё более тяжёлой, пишет The Independent. Издание отмечает, что дело не только в коммерческом будущем одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций и не только в торговой войне между США и Китаем. Речь идёт о глобальном технологическом и экономическом лидерстве на ближайшие 30 лет.

США наносят удар по компании сразу в двух направлениях. Во-первых, оказывают давление на своих торговых партнёров, которые вынуждены отказаться от покупки оборудования китайской компании из соображений безопасности. Во-вторых, вынуждают потребителей за пределами Китая отказаться от приобретения телефонов Huawei, так как не смогут получить быстрый доступ к обновлениям операционной системы Android.

Издание полагает, что эти действия США могут вытеснить компанию с большинства рынков мира. Большинство развитых стран, которые вынуждены выбирать между США и Китаем, поддержат первых. При этом, несмотря на то что развивающиеся страны заинтересованы в китайских инвестициях, они не захотят ссориться с США.

Однако пока сложно сказать, кто выйдет победителем на потребительском уровне. Так, в настоящий момент США полностью доминируют в том, что касается социальных сетей, причём в десятку самых популярных платформ входят пять американских, в том числе Facebook, YouTube и WhatsApp. Однако остальные пять во главе с WeChat — китайские.

При этом, учитывая стремительное развитие экономики Поднебесной и растущее число китайских выпускников с научными степенями, Пекин, как отмечает The Independent, может составить серьёзную конкуренцию Вашингтону.

Несмотря на то что в настоящий момент у США есть преимущество: опыт в разработке программного обеспечения и доверие потребителей, а также интерес талантливых людей со всего мира, свои преимущества есть и у Китая. В частности, китайское правительство во многом более благосклонно к бизнесу, чем американское. Для сравнения, Китай стремится поддержать Huawei, в то время как многие в США стремятся к закрытию Facebook. Кроме того, Поднебесная более открыта к применению ряда новых технологий, таких как распознавание лиц. Всё это не может не способствовать быстрому технологическому развитию страны.

The Independent полагает, что Huawei ещё долго будет оставаться объектом повышенного интереса со стороны США. А вскоре следующим «полем битвы» станет и искусственный интеллект. Как пишет издание, здесь возможности Вашингтона и Пекина выглядят одинаково, и это серьёзный повод для беспокойства Белого дома.