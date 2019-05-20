The Verge: Google лишает Huawei доступа к Android

После того как Министерство торговли США включило компанию Huawei в чёрный список, Google лишил Huawei доступа к Android. Как передаёт The Verge, владельцы уже существующих смартфонов Huawei не испытают на себе немедленного воздействия этого решения, однако будущее обновлений для этих телефонов, а также будущее любых новых смартфонов, которые компания Huawei выпустит, оказалось под вопросом.

Google лишил компанию Huawei доступа к Android. Как передаёт The Verge, представитель Google заявил, что компания «действует в соответствии с распоряжением и анализирует возможные последствия». В данном случае под «распоряжением», очевидно, подразумевалось недавнее решение Министерства торговли США включить компанию Huawei в чёрный список, в который входят компании, не имеющие возможности покупать технологии у американских компаний без одобрения правительства.

Представитель компании Google подтвердил, что «приложения Google Play и функции безопасности Google Play Protect продолжат работать на ваших текущих устройствах Huawei». Таким образом, владельцы уже существующих смартфонов Huawei по всему миру не испытают на себе немедленного воздействия этого решения компании Google, однако будущее обновлений для этих телефонов, а также будущее любых новых смартфонов, которые компания Huawei выпустит, оказалось под вопросом.

Теперь компания Huawei может использовать только Android Open Source Project — проект Android с открытым исходным кодом — и лишается доступа к тем важнейшим приложениям и сервисам Google, которые покупатели за пределами Китая хотят видеть на своих устройствах Huawei.

Как напоминает издание, компания Huawei испытывает на себе нарастающее давление со стороны президента Дональда Трампа и правительства США, которые опасаются, что производимое этой компанией оборудование может быть использовано китайским правительством для слежки за американскими сетями. Эти страхи нарастали на протяжении достаточно долгого времени. В 2018 году американские разведывательные агентства предупредили о необходимости отказаться от использования устройств Huawei и ZTE, а американские политики назвали компанию Huawei «инструментом китайского правительства».

Представители Huawei настаивают на том, что китайское правительство попросту не может снабдить производимое ею оборудование лазейками, и продолжают с оптимизмом смотреть в будущее. Однако решение компании Google ставит под угрозу основу бизнеса компании Huawei. Эта компания уже начала процесс разработки собственной операционной системы на случай, если ей запретят использовать Android и Windows, однако, учитывая страх США перед иностранным вмешательством, созданная в Китае операционная система, вероятнее всего, будет встречена с гораздо большим недоверием, нежели программное обеспечение Google.