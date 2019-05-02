Independent: Мэй уволила Уильямсона, поняв, что он не «Лионель Месси в политике»

Решение по увольнению министра обороны Гэвина Уильямсона, обвиняющегося в разглашении конфиденциальной информации, было полностью за Терезой Мэй, пишет The Independent со ссылкой на слова бывшего секретаря кабинета министров Гуса О’Доннелла. Как отмечает О’Доннелл, после предоставленных ей доказательств, Мэй решила, что Уильямсон не «Лионель Месси британского правительства», потому оно справится и без него.

Премьер Великобритании Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона по итогам расследования утечки информации, связанной с китайским концерном Huawei, сообщает The Independent. По словам бывшего секретаря кабинета министров Гуса О’Доннелла, Мэй решила, что Уильямсон не является «Лионелем Месси для правительства», и оно может обойтись и без него.

Это высказывание О’Доннелл сделал после «жёсткой отставки» Уильямсона с поста министра обороны по причине разглашения конфиденциальной информации. Как отмечает издание, сам Уильямсон рьяно отрицал все обвинения в свой адрес.

Кроме того, The Independent сообщает, что британские политические партии призывают полицию расследовать утечку информации о том, что британское правительство предоставит Huawei доступ к британской сети 5G. Впрочем, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что решение о начале расследования должна принимать сама полиция, а не политики.

Гус О’Доннелл также прокомментировал обвинения в адрес нынешнего секретаря кабинета министров Марка Седуилла: его подозревают в «мести» Уильямсону. О’Доннелл подчеркнул, что секретарь кабинета министров лишь дал Мэй совет, предоставив ей факты, а окончательное решение по увольнению осталось за премьером.

«Его работа заключается в том, чтобы защищать принципы правительства, следить за сохранностью Совета национальной безопасности и давать советы премьер-министру, которая решает, что именно необходимо сделать. Именно Мэй, на основании предоставленных ей улик, приняла решение об отставке Уильямсона», — приводит издание слова О’Доннелла.

В заключение The Independent приводит мнение бывшего генерала британской армии Ричарда Данната: «это личная трагедия для Гэвина Уильямсона, а также, на данный момент, это трагедия и для обороны. Да, он совершил несколько ошибок, сделал несколько заявлений о которых, возможно, пожалел, но в целом он хорошо справлялся со своей работой».