Independent: Лавров назвал склонного к неуместным заявлениям Уильямсона «министром войны»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «склонного к неуместным заявлениям» главу оборонного ведомства Британии Гэвина Уильямсона «министром войны», пишет The Independent.

Лавров раскритиковал Уильямсона после того, как последний обвинил Кремль в использовании наёмников для «безнаказанного совершения убийств», а также в «попытках втянуть Запад в новую гонку вооружений».

На Мюнхенской конференции по безопасности Сергея Лаврова спросили о ситуации с безопасностью в Арктике, он, отвечая на этот вопрос, сделал саркастический выпад в сторону Уильямсона.

«Мы хотим понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике, — сказал Лавров. — Если вы слушаете таких людей, как министр войны — о, извините, министр обороны — Соединённого Королевства, у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет права где-либо находиться».

Как отмечает The Independent, Уильямсон также оказался под огнём критики после того, как британский министр финансов отменил поездку в Китай из-за негодования Пекина в связи с планами Лондона отправить авианосец ВМС Британии в зону, которую КНР считает своим «заднимдвором».