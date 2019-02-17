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Independent: Лавров назвал склонного к неуместным заявлениям Уильямсона «министром войны»

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Глава МИД России Сергей Лавров с сарказмом отозвался о министре обороны Великобритании Гэвине Уильямсоне, пишет The Independent. В ответ на озвученные Уильямсоном обвинения в адрес Москвы он назвал «склонного к неуместным заявлениям» политика «министром войны», говорится в статье.
Independent: Лавров назвал склонного к неуместным заявлениям Уильямсона «министром войны»
Reuters
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «склонного к неуместным заявлениям» главу оборонного ведомства Британии Гэвина Уильямсона «министром войны», пишет The Independent.
 
Лавров раскритиковал Уильямсона после того, как последний обвинил Кремль в использовании наёмников для «безнаказанного совершения убийств», а также в «попытках втянуть Запад в новую гонку вооружений».
 
На Мюнхенской конференции по безопасности Сергея Лаврова спросили о ситуации с безопасностью в Арктике, он, отвечая на этот вопрос, сделал саркастический выпад в сторону Уильямсона.
 
«Мы хотим понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике, — сказал Лавров. — Если вы слушаете таких людей, как министр войны — о, извините, министр обороны — Соединённого Королевства, у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет права где-либо находиться».
 
Как отмечает The Independent, Уильямсон также оказался под огнём критики после того, как британский министр финансов отменил поездку в Китай из-за негодования Пекина в связи с планами Лондона отправить авианосец ВМС Британии в зону, которую КНР считает своим «заднимдвором».
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источник
Independent Великобритания Европа
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Арктика Великобритания Гэвин Уильямсон Китай Россия Сергей Лавров
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