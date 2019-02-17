Independent: Лавров назвал склонного к неуместным заявлениям Уильямсона «министром войны»

Глава МИД России Сергей Лавров с сарказмом отозвался о министре обороны Великобритании Гэвине Уильямсоне, пишет The Independent. В ответ на озвученные Уильямсоном обвинения в адрес Москвы он назвал «склонного к неуместным заявлениям» политика «министром войны», говорится в статье.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «склонного к неуместным заявлениям» главу оборонного ведомства Британии Гэвина Уильямсона «министром войны», пишет The Independent.
Лавров раскритиковал Уильямсона после того, как последний обвинил Кремль в использовании наёмников для «безнаказанного совершения убийств», а также в «попытках втянуть Запад в новую гонку вооружений».
На Мюнхенской конференции по безопасности Сергея Лаврова спросили о ситуации с безопасностью в Арктике, он, отвечая на этот вопрос, сделал саркастический выпад в сторону Уильямсона.
«Мы хотим понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике, — сказал Лавров. — Если вы слушаете таких людей, как министр войны — о, извините, министр обороны — Соединённого Королевства, у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет права где-либо находиться».
Как отмечает The Independent, Уильямсон также оказался под огнём критики после того, как британский министр финансов отменил поездку в Китай из-за негодования Пекина в связи с планами Лондона отправить авианосец ВМС Британии в зону, которую КНР считает своим «заднимдвором».
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.