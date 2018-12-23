Times: Уильямсон пообещал, что Британия продолжит «держать ногу на горле» ИГ

Лондон не планирует сворачивать борьбу с «Исламским государством» в Сирии, несмотря на вывод из страны американских войск. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, Соединённое Королевство продолжит наносить авиаудары по объектам террористов ради защиты собственных национальных интересов.

Великобритания должна продолжать борьбу с «Исламским государством»* в Сирии, несмотря на решение Дональда Трампа вывести из страны американские войска. С таким заявлением выступил министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, пишет The Times.

Издание поясняет, что Лондон не отправлял в Сирию регулярные войска. Но его авиация уничтожила «множество боевиков и объектов» ИГ. Кроме того, в регионе находятся британский спецназ, дальнейшее пребывание которого зависит от масштабов вывода американских сил.

«Мы лишили ДАИШ территории и наземных баз, но как идеология и как организация оно стало более рассредоточенным. Мы понимаем, что нам необходимо продолжать держать ногу на горле ДАИШ», — заявил Уильямсон, находившийся с официальным визитом в украинской Одессе.

Министр признал, что Вооружённым силам Соединённого Королевства придётся учитывать, что они больше не смогут полагаться на военную инфраструктуру США в регионе. Но, по его словам, в случае необходимости армия без промедлений предпримет необходимые действия, «чтобы защитить британские национальные интересы».

Уильямсон пообещал, что Королевские ВВС не прекратят воздушные атаки на ИГ и подготовку иракских военнослужащих. «Мы продолжим работу в этом направлении, несмотря ни на что. Потому что мы считаем, что ДАИШ угрожает Британии», — подчеркнул он.

* «Исламское государство» (ИГ или ДАИШ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.