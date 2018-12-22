«Похвала Путина — дурной знак»: американский эксперт раскритиковал Трампа за вывод войск из Сирии

После ухода американских военных из Сирии террористы вновь поднимут голову, влияние России и Ирана возрастёт, а курды сосредоточатся на противостоянии с Турцией, прогнозирует бывший старший директор по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США Джошуа Гельцер. По его словам, Дональду Трампу следует пересмотреть своё «поспешное» решение.

Поговорим подробнее о решении президента Трампа вывести американские войска из Сирии. На данный момент там находится порядка двух тысяч военнослужащих США, они помогают союзникам воевать с последними боевиками ИГ*, засевшими в разорённой войной стране. По словам критиков, если вывести войска прямо сейчас, миссия Америки окажется под угрозой, а положение союзников ухудшится. Есть опасения, что из-за раннего вывода войск образуется вакуум, в котором ИГ или другие террористические группировки будут чувствовать себя вольготно.



За подробностями обратимся к Джошуа Гельцеру, исполнительному директору Института защиты конституционных прав при юридическом факультете Джорджтаунского университета. Ранее он занимал должность старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности. Сейчас он с нами на связи из Вашингтона, и он поможет нам во всём этом разобраться.



Доброе утро, Джош!



ДЖОШУА ГЕЛЬЦЕР, бывший старший директор по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США: Доброе утро!



Как вы знаете, в Сирии ИГ потеряло почти всю свою территорию. Чем мы рискуем, если в ближайшие 30 дней США выведут свои войска?



ДЖОШУА ГЕЛЬЦЕР: В борьбе с ИГ были достигнуты огромные успехи. Как вы уже сказали, большая часть территории, которую они когда-то удерживали, зачищена. Но добиться успехов ещё не значит выполнить миссию. Даже по оценкам нашего собственного правительства, (в Сирии. — ИноТВ) остаются тысячи боевиков, эти боевики начали уходить в подполье, и они по-прежнему способны осуществлять кровавые теракты. Так что работа ещё есть: надо довести дело до конца и убедиться, что территорией, которую некогда удерживала группировка (ИГ. — ИноТВ), теперь управляют ответственно.



США консультировали и поддерживали в Сирии курдские военные формирования, которые указывали цели для ракетных ударов. Ведь наводчики на местах крайне необходимы. Курды назвали это объявление (о выводе войск. — ИноТВ) «ножом в спину». Они известны как грозные воины, но могут ли они победить ИГ без помощи Америки?



ДЖОШУА ГЕЛЬЦЕР: Вероятно, нет. Неясно даже, планирует ли они пытаться это сделать. Сегодня есть основания полагать, что без поддержки Америки курды перестанут участвовать в кампании против ИГ и будут защищаться от Турции. Такое намерение у них было всегда. И США, при разных администрациях, прилагали усилия, чтобы курды продолжали воевать против ИГ. Это, конечно же, было нашим приоритетом. Но в свете этого объявления трудно себе представить, что они захотят и дальше вкладываться в эту борьбу, даже притом что эту борьбу, как я уже говорил, необходимо продолжать.



Конечно же, Джош, только время покажет…Президент России Владимир Путин это объявление одобрил. Какое значение имеет вывод американских войск из Сирии для России и Ирана, продолжающих воевать на стороне жестокого режима сирийского президента Башара Асада?



ДЖОШУА ГЕЛЬЦЕР: Для современной американской политики похвала Владимира Путина, пожалуй, дурной знак. Наши интересы расходятся во многом — и, уж конечно, в том, что касается будущего Сирии. По этому вопросу у нашей страны уже много лет разногласия с Россией. И вместо того чтобы продолжать делать тяжёлую работу — продумывать будущее этой разорённой войной страны, — мы выводим войска и таким образом, по сути, отказываемся от своих рычагов воздействия, отказываемся как минимум от многого из того, что могло бы придать нам вес в этой дискуссии. По-видимому, это послужит приглашением для других желающих утвердить там своё могущество и влияние, а именно для России и Ирана. Для них это шанс увеличить своё присутствие.



Когда я вчера услышала это объявление, Джош, я не могла отделаться от мысли: «Почему сейчас?». Это что, попытка отвлечь внимание? Я знаю, что президент хотел сделать это ещё весной — не то чтобы он никогда раньше не поднимал этот вопрос, но весной он был настроен очень решительно. Его советники, его генералы предложили поступить иначе, и тогда он к их советам прислушался. А сейчас — нет. И практически сразу многие его раскритиковали. Почему сейчас?



ДЖОШУА ГЕЛЬЦЕР: Хотел бы я знать! На самом деле, речь идёт не только о Сирии, ИГ и некоторых вопросах, которые мы обсуждали. Речь идёт о процессе принятия решений в области национальной безопасности. Процесс не всегда приятный и волнующий, но для национальной безопасности он имеет ключевое значение. Когда дело касается угроз, крайне важно руководствоваться разведданными. Крайне важно прислушиваться к военным и понимать их соображения по поводу различных вариантов и прогнозов. Прислушиваться к дипломатам, ко всей этой команде, работающей на национальную безопасность США и пытающейся определять позицию правительства по данным вопросам. Всё указывает на то, что вчерашнее неожиданное объявление не было результатом такого процесса. Как оно принималось, неясно.



Джош, вы много лет профессионально занимаетесь исследованиями в этой области. Какой бы совет вы дали президенту Трампу по этому вопросу?



ДЖОШУА ГЕЛЬЦЕР: Пересмотреть своё решение. Это мой самый искренний совет. Мы все иногда принимаем плохие и поспешные решения. Подозреваю, что в данном случае он поступил именно так. И посовещаться с теми, кто, по-видимому, не сказал своё слово — с председателем Объединённого комитета начальников штабов, с министром обороны, с госсекретарём, — выслушать разведсообщество, быть готовым пересмотреть и скорректировать свой подход — это, на мой взгляд, было бы признаком сильного политика.



Ясно. Джош Гельцер, большое спасибо!



Дата выхода в эфир 20 декабря 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

