Die Welt: Трамп обменял курдов на турецкие деньги

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, сообщает Die Welt. По-видимому, это решение — часть сделки президента США с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, полагает немецкое издание. Трамп обменял курдов на крупный заказ от Анкары, которая решила приобрести американских ЗРК Patriot на сумму в $3,5 миллиарда.

Президент США Дональд Трамп собирается вывести из Сирии свои войска, сообщает Die Welt. Этот шаг можно расценивать как уступку его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, который уже давно призывает Вашингтон отказаться от поддержки курдских повстанцев в регионе. Недавно глава Турции существенно усилил давление на США в этом вопросе, объявив о планах провести военную операцию на северо-востоке Сирии.

В этой непростой ситуации глава Белого дома был вынужден действовать, чтобы избежать военного столкновения турецких и американских войск. О своём решение он объявил у себя в Twitter. И сделал это очень «искусно» с внутриполитической точки зрения, отмечает издание: «Мы победили ИГ* в Сирии. Это была единственная причина оставаться там во время моего президентства».

Республиканцы выступили против решения Трампа, заявив, что быстрый и полный вывод войск — это «большая ошибка». Они считают, что такая резкая смена курса политики США в сфере безопасности позволит России и Ирану нарастить своё влияние в Сирии, а также подорвёт доверие бойцов местного сопротивления в Афганистане, Йемене или Сомали к американцам.

Но Трампа с его идеологией «Америка на первом месте», видимо, это вообще не волнует. И он умело направляет внутриполитическую новостную повестку в нужное ему русло, не вовлекая США в какие-то важные глобальные миссии, как предыдущие президенты, а напротив громко их завершая.

Также есть основания считать, что глава Белого дома и президент Турции могли заключить сделку, продолжает издание. Совсем недавно Анкара объявила о закупке американских систем ПВО Patriot. Эрдоган предоставил оборонной промышленности США крупный заказ на $3,5 миллиарда, а Трамп вознаградил его за это, дав зелёный свет на военное вторжение на севере Сирии, полагает автор статьи.

Похоже, турецкий «автократ» прекрасно понял, как нужно обращаться с «дельцом» Трампом. Возможно, он даже смог его обыграть. Ведь сделка с Patriot — это шахматный ход в попытке отсрочить покупку Анкарой российских систем С-400. Но в действительности Эрдоган собирается приобрести и американское и российское вооружение, обеспечив себе таким образом власть и суверенитет, подчёркивает Die Welt.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.