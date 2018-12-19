CNN: решение Трампа о выводе войск из Сирии вызывает целый ряд серьёзных вопросов
А нам прямо сейчас поступает много информации о важнейшем событии в тянущемся почти 8 лет конфликте в Сирии: президент США Дональд Трамп распорядился полностью и в кратчайшие сроки вывести американские войска из этой страны. Об этом стало известно от чиновника Пентагона.
В Белом доме заявляют, что американские военнослужащие уже начали возвращаться домой. А самые актуальные подробности по теме нам сообщит Барбара Старр.
БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне: «Исламское государство»* на самом деле меняется, меняет стратегию и, как сообщают отдельные чиновники, увеличивает частоту нападений. ИГ всё ещё активно действует в восточных регионах Сирии, там до сих пор находятся несколько сотен, а то и тысяч бойцов организации, а также верных режиму солдат.
Как нам сообщают, решение президента сводится к тому, что около двух тысяч военнослужащих сухопутных сил США, дислоцированных в Сирии — в основном речь идёт о силах специального назначения — должны будут как можно скорее покинуть страну. Такой шаг вызывает ряд крайне серьёзных вопросов. Во-первых, что будет, когда ИГ развернёт на основе всего этого пропагандистскую кампанию и станет утверждать, что организация прогнала США из Сирии? Ведь всё-таки нельзя не ожидать, что ИГ не упустит такого повода сделать заявления.
Во-вторых, что будет с тысячами бойцов поддержанных США сил в Сирии, подготовку которых вместе с американскими наземными подразделениями организовал Вашингтон? Их там бросят?
Ещё один фактор — Россия и Иран. И у той, и у другой страны есть в Сирии свои силы и нерегулярные отряды, включая в том числе и формирования, спонсируемые Ираном. Смогут ли они теперь продвинуться в Сирии и расширить своё влияние там? Ведь хотя американские силы были дислоцированы в стране для борьбы с ИГ, они также в полной мере служили оградой, ограничивающей экспансию России и Ирана в Сирии.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 19 декабря 2018 года.
Ссылки по теме
-
Newsweek: Россия испытывает в Сирии новейшее вооружение, пытаясь выдавить США из страны
-
Independent: США вводят новые санкции в связи с «российско-иранской» помощью Асаду
-
Tages-Anzeiger: войска Асада взяли последний оплот ИГ на юге Сирии
-
Contra Magazin: «охотой» в водах Сирии Россия дала понять, что не допустит вторжения НАТО