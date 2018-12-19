Newsweek: Россия испытывает в Сирии новейшее вооружение, пытаясь выдавить США из страны

Россия проводит испытания новейших образцов военной техники в Сирии, стремясь бросить вызов военному присутствию США в ближневосточном государстве, пишет Newsweek. Кроме того, с этой целью Россия укрепляет свою оборону и расширяет собственное военное присутствие вблизи американских военных баз в Сирии.

Россия бросает вызов американскому военному присутствию в Сирии, пишет Newsweek. Так, как отмечает издание, Россия испытывает новейшие образцы военной техники, укрепляет оборону и увеличивает присутствие войск вблизи американских объектов в Сирии.

Всего через несколько дней после возвращения из Сирии заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал российским СМИ об использовании новейшего вооружения. В частности, речь идёт о российском самоходном зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1» и ракетном комплексе «Искандер».

Кроме того, в Сирии подтвердили свою эффективность самолёты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Также высокий потенциал, превзошедший все ожидания, продемонстрировали многоцелевые истребители Су-30 и Су-35, отметил Борисов.

Издание напоминает, что США наряду с Израилем, Турцией, Саудовской Аравией и Катаром поддержали восстание 2011 года с целью свержения правительства президента Башара Асада. Однако с превращением «демократического восстания» в террористический мятеж США возглавили коалицию по борьбе с террористами в Сирии. В свою очередь, Россия «вмешалась» в сирийский конфликт в следующем году.

При этом российский военный эксперт полковник Шамиль Гареев настаивает, что считает прямое вооружённое столкновение между Россией и США в Сирии весьма маловероятным. Однако, по его мнению, наращивание Москвой военной мощи служит средством давления на США с целью вывода войск.

«Не думаю, что в районе Эт-Танфа будет конфликт российских подразделений с американцами. Военные РФ находятся в Сирии на легитимной основе, чего не скажешь о подразделениях Пентагона. Российские и сирийские силы концентрируются недалеко от Эт-Танфа, чтобы обеспечить стабильность, уничтожить до конца группировки террористов ИГ* и помочь беженцам в лагере «Эр-Рукбан». И конечно, такие действия будут направлены на невоенное выдавливание американских подразделений с сирийской территории», — приводит Newsweek слова Гареева.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

