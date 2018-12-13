CBS News: Босния стала «ловушкой» для стремящихся в ЕС мигрантов

После того как Венгрия и Сербия закрыли границы, 23 тысячи беженцев с Ближнего Востока и из других регионов оказались заперты в Боснии, сообщает CBS News. Как отмечает комментатор, эти люди хотели просить политического убежища в ЕС, однако теперь вынуждены прозябать в одной из беднейших стран Европы.

Поговорим о Боснии: маленькое балканское государство с трудом сдерживает усугубляющийся миграционный кризис. Более 23 тысяч мигрантов из различных регионов, таких как Ближний Восток и Южная Азия, никак не могут покинуть страну. Некоторые пытаются перейти границу с Хорватией — членом Евросоюза. Но с тех пор как соседние государства, такие как Венгрия и Сербия, закрыли свои границы для мигрантов, большинство оказывается в ловушке в Боснии.



Последние подробности нам расскажет комментатор CBSN Алекс Климент, он пишет для Signal — новостного бюллетеня GZERO Media. Рады вас видеть, Алекс!



АЛЕКС КЛИМЕНТ, журналист Signal, GZERO Media: Взаимно.



Итак, в прошлом году в Боснию прибыло менее тысячи мигрантов, а теперь страна имеет дело с 23 тысячами. Гражданская война в Сирии и другие события в регионе разворачиваются уже довольно давно. Что же происходит сейчас?



АЛЕКС КЛИМЕНТ: Раньше мигранты, пытавшиеся попасть в Европу по так называемому балканскому маршруту, сначала направлялись в Сербию, а затем пересекали границу Венгрии или Хорватии. В 2015 — 2016 годах венгры и хорваты, по сути, закрыли свои границы с Сербией. Таким образом, поток беженцев перенаправился в Боснию. Итак, теперь они идут в Боснию, чтобы оттуда перейти в Хорватию. Конечно же, в отличие от Боснии и Сербии, Хорватия — часть ЕС.



Сами мигранты говорят, что, когда они пытаются пересечь хорватскую границу, хорватские пограничники не позволяют им просить политического убежища. А в некоторых случаях есть подозрения, что с людьми, пытавшимися перейти границу, обращались жестоко. Так что для мигрантов ситуация действительно ужасна.



Не будем также забывать, что Босния… Это одна из беднейших стран Европы. Мы много говорим о том, как трудно справляться с потоками беженцев даже богатым и политически стабильным странам. А Босния — одна из беднейших в Европе. Чтобы решить проблему тысяч мигрантов, которые там застряли, Евросоюз и Турция отправляют помощь, но ООН предупреждает, что в связи с наступлением зимы помощи потребуется больше, иначе это может перерасти в гуманитарный кризис.



Там также уникальная политическая система, разделение по этническому признаку… Как это усугубляет ситуацию? Ведь теперь в страну прибывает ещё несколько этнических групп…



АЛЕКС КЛИМЕНТ: В Боснии в буквальном смысле есть политическое разделение: федерация босняков и хорватов (Федерация Боснии и Герцоговины. — ИноТВ) и Республика Сербская, которая входит в состав Боснии. Довольно запутанно, но это наследие югославских гражданских войн 1990-х.



Вопрос мигрантов не сказывается на политической ситуации напрямую, хотя можно сказать, что политическая ситуация в Боснии и так уже весьма нестабильна. И дополнительное давление на местном уровне, связанное с проблемой мигрантов, может её усугубить.



Не будем также забывать, что всего пару десятилетий назад саму Боснию покинули более полумиллиона беженцев. Так что на местном уровне люди помогают, чем могут. Они помнят это наследие.



Конечно. Они понимают.



АЛЕКС КЛИМЕНТ: Да. Но всем места уже не хватает. И, как я уже говорил, ООН предупреждает, что это может перерасти в гуманитарный кризис.



Дата выхода в эфир 11 декабря 2018 года.