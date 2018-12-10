Paris Match: Ле Пен назвала пакт ООН по миграции «сделкой с дьяволом»

Страны, намеревающиеся подписать Всемирный договор ООН по миграции, готовятся заключить «сделку с дьяволом», заявила в субботу Марин Ле Пен. По мнению французского политика, готовящийся к принятию текст обяжет страны принимать мигрантов за свой счет и превратит мир в гигантский «незаконный лагерь».

Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в минувшую субботу назвала готовящийся к подписанию Всемирный пакт ООН по миграции «сделкой с дьяволом», сообщает Paris Match.

«Страны, которые подпишут этот договор, заключат сделку с дьяволом», — заявила Ле Пен на встрече с представителями праворадикальной бельгийской партии «Фламандский интерес», а также с бывшим советником Трампа Стивеном Бенноном в Брюсселе. «Речь идёт о том, чтобы превратить мир в гигантский незаконный лагерь», — заметила французский политик.

Как напоминает издание, подписание Всемирного пакта ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции должно состояться в ходе саммита в Марракеше, намеченного на 10—11 декабря. Этот «юридически не обязывающий» документ основывается на существующих нормах международного права и формулирует 23 цели для стран, столкнувшихся с миграционными потоками, при этом сохраняя «суверенное право государств» самостоятельно определять миграционную политику.

Тем не менее, по утверждению Ле Пен, вместе с подписанием договора страны «обязуются принимать мигрантов за свой счёт и превратить наши консульства в туристические агентства, а таможенные службы в гостиничных распорядителей». «Цель этого текста — создать в наших странах мультикультурные общества. Мы не приемлем этого, и никогда с этим не согласимся», — подчеркнула глава оппозиционной французской партии.

Кроме того, Ле Пен отметила связь между подписанием пакта и протестами «жёлтых жилетов» во Франции. «Просто неприлично продолжать растрачивать нашу социальную помощь в бездумной политике раздачи наших денег всему миру, в то время как наши соотечественники уже не имеют средств, чтобы лечиться, перемещаться, находить жильё, а порой —даже на пропитание», — подчеркнула политик.