Welt: разногласия по мигрантам довели Бельгию до распада правительства

Споры по поводу миграционного пакта ООН спровоцировали правительственный кризис в Бельгии, пишет немецкая газета Die Welt. Крупнейшая в парламенте партия фламандских националистов выполнила свою угрозу и вышла из правящей коалиции. Причиной стало несогласие партии с намерением премьер-министра Бельгии подписать соглашение ООН в понедельник.
Спор по поводу миграционного пакта ООН привёл к распаду действующей правительственной коалиции в Бельгии, сообщает немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, разногласия по миграционному соглашению ООН довели Бельгию до настоящего правительственного кризиса. После выхода фламандских националистов из правительственной коалиции, состоящей из четырёх партий, премьер-министр Шарль Мишель намерен сохранить свой пост и возглавить правительство меньшинства.
По словам Мишеля, он «принял к сведению» выход партии фламандских националистов N-VA из правящей коалиции в связи с разногласиями по поводу необходимости подписания миграционного пакта ООН. Также премьер-министр Бельгии объявил об изменении состава правительства.
Как поясняет Die Welt, правая партия N-VA является крупнейшей в бельгийском парламенте. Она выполнила свою угрозу выйти из коалиции, потому что Мишель так и не отказался от своего намерения подписать миграционный пакт ООН в Марракеше в понедельник.
Критики видят в действиях фламандских националистов элемент предвыборной стратегии: в мае в Бельгии должны пройти парламентские выборы. Пока же премьер-министр Бельгии Шарль Мишель собирается лететь в Марокко для подписания миграционного пакта ООН, сообщает Die Welt.
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