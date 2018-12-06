Svenska Dagbladet: Европа несётся в будущее на всех парусах — но без киля и компаса

Напряжённые отношения между Россией и США, а также торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином может привести к развалу Евросоюза, который и сам страдает от серьёзнейших внутренних проблем, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, ЕС никак не удаётся создать в Европе «центр гравитации» из Германии и Франции, который смог бы противостоять центробежным силам внутри союза.

Европейские политики по-прежнему вслух мечтают о проведении крупных реформ внутри ЕС. Однако политические будни правительств проходят в ежедневной борьбе за выживание. Их главная проблема состоит в их собственном бессилии — именно оно стало причиной успеха различных протестов и популизма, пишет Svenska Dagbladet.

По мнению газеты, положение ЕС можно описать следующей фразой: либо Европа укрепит сотрудничество, либо соперничество великих держав приведёт к развалу союза. Именно в таком духе и выразился министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В частности, он упомянул о торговом конфликте между США и Китаем, а также о напряжённости в отношениях между Россией и США.

«В конфликте между США, Китаем и Россией Европа может оказаться основной проигравшей стороной. Именно поэтому центральный вопрос состоит в том, есть ли у Европы вообще какие-либо возможности для влияния на великие державы..., а также сможет ли она сориентироваться в новой геополитической реальности», — пишет Svenska Dagbladet.

Именно в таких обстоятельствах Европе предстоит пройти через целый ряд важнейших событий. В марте ожидается выход Великобритании из союза, а в мае — выборы в Европарламент и новые назначения на главные посты различных европейских институтов.

На протяжении многих лет в ЕС было принято выступать со сложными техническими предложениями о том, каким образом Европа может ликвидировать свои слабости, реформировав свои институты. Хотя такие дискуссии, как правило, действительно необходимы, они зачастую принимают характер «тактического бегства от реальности».

Вместо того, чтобы решать насущные проблемы, политики переносятся в отдалённое будущее. Кроме того, большие сложности с осуществлением различных крупных проектов и проведением общей внешней политики находятся в компетенции скорее отдельных членов ЕС, чем всего союза.

В последние годы, продолжает газета, стало очевидно, что вопросы внутренней политики приобрели больший вес, чем попытки добиться общего блага. Эту тенденцию в частности ускорил миграционный кризис. В итоге сложился неприятный парадокс: на саммитах ЕС голос министров внутренних дел приобрёл больший вес, чем мнение глав государств и правительств.

Встреча министров внутренних дел в Брюсселе, намеченная на этот четверг, по всей видимости, станет иллюстрацией этого парадокса. Участие в переговорах примет министр МВД Австрии Герберт Кикль из правой Австрийской партии свободы, который дружит в том числе с Маттео Сальвини и Хорстом Зеехофером. Встреча будет посвящена вопросам усиления пограничного контроля и депортациям.

Глава немецкого МИД Хайко Маас надеется, что сплотить Европу поможет франко-германская дружба. Эту старую концепцию разработали Вольфганг Шойбле и Карл Ламерс, которые предлагали создать «центр гравитации» в виде «ядра Европы» в противовес центробежным силам. Однако сейчас, как отмечает Svenska Dagbladet, видно, что сила притяжения «устойчивого ядра» явно недостаточна.

Президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает тщетные попытки вновь вдохнуть жизнь в этот старый план. Благодаря удачному стечению обстоятельств ему удалось стать французским лидером, даже несмотря на то, что у него не было собственной политической партии.

Однако этот успех выйдет ему боком, когда он попытается осуществить программу своих амбициозных, и, вполне возможно, что необходимых реформ во Франции. В плане внутренней политики он пребывает в относительной изоляции, а без поддержки внутри своей страны он вряд ли может рассчитывать на то, что его план по реформированию ЕС получит поддержку.

К тому же важнейший союзник Франции Германия настолько завязла в своих внутренних политических проблемах, что Берлин постепенно утрачивает роль естественного ориентира для остальной Европы.

«Следовательно, когда следующей весной Европа начнёт своё политическое плавание, перед ней откроется море неизвестности. Метафорически выражаясь, она пойдёт на всех парусах, но без киля и компаса», — подводит итог Svenska Dagbladet.