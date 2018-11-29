FAZ: амбиции ЕС о европейской армии не в ладах с реальностью

Претензии ЕС на военную состоятельность далеки от реальности, пишет Frankfurter Allgemeine. Автор статьи Лоренц Хемикер, ссылаясь на вышедшее недавно англо-германское научное исследование, констатирует, что у Брюсселя не хватает материального, руководящего и кадрового ресурса для создания европейской армии, способной решать любой тип военной задачи. Следовательно, в вопросах обороны, ЕС по-прежнему зависит от своих союзников и, прежде всего, от США.

Идея о создании единой европейской армии не нова, говорится в статье Frankfurter Allgemeine. Первым её предложил Рене Плевен, бывший премьером Франции ещё в 50-х годах — сейчас в пользу создания такой армии высказываются Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Однако, как отмечает автор статьи Лоренц Хемикер, всех, кто говорит о единой европейской армии, объединяет отсутствие чёткого ответа на вопрос о том, насколько ЕС готов исполнять требования, которые возникнут в таком случае.

Хемикер ссылается на вышедшее недавно совместное англо-немецкое исследование, которое было призвано ответить на этот вопрос. Его результаты показали, что притязания стран-членов ЕС в области безопасности и обороны сильно расходятся с реальностью. Делается вывод о том, что рассуждения на тему военной самостоятельности ЕС без Великобритании и, тем более, без США являются, на данный момент, несбыточными фантазиями.

Автор подчёркивает: из материалов исследования вытекает, что стратегическая автономия Брюсселя при проведении военных операций ограничивается сравнительно простыми «миссиями помощи». Более сложные операции, требующие большего руководящего, кадрового и материального обеспечения, грозят ЕС сложностями.

Тем не менее, отмечает автор статьи, у ЕС не наблюдается недостатка в амбициях. В планах создание 60-тысячных специальных сил, которые смогли бы выполнять любую военную задачу — от принуждения к миру, предотвращения конфликтов и стабилизационных действий, до спасательных и гуманитарных операций. Более того, официальные документы провозгласли цель, согласно которой, силы ЕС должны будут в состоянии проводить несколько операций одновременно.

Однако, анализируя текущее состояние европейских оборонительных сил, исследование приходит к выводу, что осуществление интенсивных операций, подразумевающих недели боёв и поддержку с воздуха и моря, обнажит серьёзные пробелы в европейской военной мощи. Европейские военные испытывают нехватку в санитарах, тральщиках, дронах, стратегической авиации, авианосцах. Проблема усугубляется выходом из Евросоюза Великобритании, а также недостаточной командной структурой. По данным исследования, сейчас ЕС не располагает даже третью необходимых средств, для одновременного проведения нескольких операций.

Как отмечает Лоренц Хемикер, неудивительно, что в исследовании даже не рассматривается сценарий, при котором ЕС теоретически пришлось бы отражать нападение России на страны Прибалтики. Такого развития событий не предусматривает ни один официальный документ ЕС и, как подмечает автор, на сегодняшний день эта задача сложна даже для НАТО, а для ЕС и вовсе находится за гранью воображения. Резюмируя, Хемикер пишет, что сейчас у ЕС есть два пути — либо достигать поставленных целей с помощью партнёров, в первую очередь, США, либо вовсе отказаться от своих амбиций.