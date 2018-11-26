Bild: бундесвер прирастёт новобранцами для защиты восточных рубежей НАТО

К 2025 году бундесвер собирается пополнить свои ряды на 20 000 солдат, сообщает Bild. Такой прирост связан с необходимость выполнять задачи, которые ставят перед собой войска быстрого реагирования НАТО, отражать угрозы в киберпространстве и реализовывать европейские проекты. Проблема в том, что немецкая армия может не найти нужное количество новобранцев, отмечают ведущие военные чины в Германии.
После многих лет экономии немецкая армия изменила направление своего развития, сообщает Bild. К 2025 году министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен собирается увеличить количество солдат в бундесвере на 20 000. Общее число военнослужащих достигнет 203 000, отмечает автор статьи.
Изначально планировалось нарастить контингент до 198 000, продолжает издание. Но начальник штаба сухопутных войск США Маркус Лаубенталь заявил, что такого количества будет недостаточно. Он выявил дополнительный дефицит в размере 5 000 военнослужащих. По его словам, число резервистов должно быть увеличено на 1000 человек, а кадровых военных и контрактников — на 4000.
Увеличение количества военнослужащих связано с теми задачами, которые ставят перед собой войска быстрого реагирования НАТО, необходимостью отражения угроз в киберпространстве, а также реализацией различных европейских проектов. Большая проблема заключается в том, что уже сейчас бундесвер испытывает нехватку солдат. Генерал Лаубенталь отметил, что по ситуации на 2018 год немецкой армии не хватает 22 602 офицеров и унтер-офицеров. Спикер минобороны Германии объяснил: «Мы — профессиональная армия, и нам нужно время, чтобы утвердить на новые посты квалифицированных сотрудников. Унтер-офицер должен получать образование в течение 3-4 лет, офицер — целых 8 лет».
Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер сомневается, что бундесвер сможет набрать нужное количество солдат: «Войска измотаны! Рост кадрового состава важен, но он возможен только при условии повышения привлекательности службы в бундесвере и её конкурентоспособности на рынке труда». Вюстнер потребовал увеличения зарплат военнослужащих и улучшения вооружения.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что кабинет министров Украины утвердил морскую доктрину страны, которая должна усилить позиции страны в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который заявил, что правительство Украины утвердило морскую доктрину, призванную усилить позиции Украины в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Берлин, совершили более 200 рейсов и перевезли более 56 тыс. пассажиров за два года. Из них в январе — ноябре 2018 года — свыше 28 тыс. человек, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает Newinform.