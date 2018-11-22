Wyborcza: Польша ответит на «российскую угрозу» новой дивизией

К 2026 году в польской армии будет создана новая дивизия. Она станет ответом на «агрессивную» политику России и проводимую ей «гибридную войну», пишет польский журналист Павел Вронский. Впрочем, в статье для Gazeta Wyborcza он отмечает, что, по мнению польской оппозиции, решение о создании очередной дивизии — это пропагандистский ход, сделанный, к тому же, с нарушением законов.

К 2026 году в польский армии будет создана новая дивизия. Она станет ответом на «агрессивную политику России». На её содержание в течение 10 лет будет выделено 27 млрд злотых. Как пишет автор Gazeta Wyborcza Павел Вронский, эту инициативу критикуют представители оппозиции в правительстве. Они заявляют, что Польша скорее нуждается в улучшении боевого взаимодействия в войсках, а не в формировании очередных структур.

В вооружённых силах Польше до сих пор были три дивизии, которые располагались в Жагани, Щецине и Эльблонге. О деталях плана создания новой 18-ой дивизии Министерство национальной обороны проинформировало на заседании на прошлой неделе.

О создании дивизии вместе с назначением её главнокомандующего генерала Ярослава Громадзинского объявил 5 сентября этого года глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак. Ей присвоен номер 18 в честь 100-летней годовщины обретения Польшей независимости в 1918 году. Её командование будет находиться в польском городе Седльце.

Замминистра обороны Войцех Скуркевич заявил, что в мирное время дивизия будет насчитывать 7780 солдат, в том числе 750 — офицеров. В конечном итоге она должна состоять из трех бригад. К двум уже существующим добавится новая механизированная бригада, которая будет создана в Люблине.

В числе задач дивизии — контролировать «исторические направления нападения на Польшу с Востока». По мнению генерала Томаша Петровского, на этой территории должны быть собраны большие силы, так как помощь со стороны НАТО будет сконцентрирована в северо-западном регионе Польши.

Говоря о причинах создания четвертой дивизии в польской армии замминистра обороны Скуркевич напомнил о «возрастающей угрозе» со стороны России, «агрессии» в отношении Крыма и Донбасса, а также о «гибридной войне». Он отметил, что во время правления партии «Гражданская платформа» военные единицы были ликвидированы, а имущество, имеющее стратегическое значение, продавалось.

На открытом заседании военные немного говорили на тему оснащения и вооружения новой части.

По мнению оппозиции, создание очередной дивизии — пропагандистский акт, к тому же совершённый в нарушение законодательства. Бывший замминистра обороны Чеслав Мрочек из партии «Гражданская платформа» напомнил, что у армии Польши нехватка боевого взаимодействия, а не штабов дивизий, которых у неё три. Мрочек также отметил, что создание дивизии не было предусмотрено в плане модернизации вооруженных сил, указывает в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl:

stager: Давайте я угадаю — дивизию имени Леха Качиньского?

tmeu: В то время как все разумные страны Европы инвестируют в качество жизни граждан, транспорт, возобновляемую энергию, образование, здравоохранение — мы выбрасываем миллиарды на военные игрушки из американских и израильских компаний.

jkjuka: С Россией нужно ладить, а не пугать и тратить на неё 27 миллиардов.

wawafre: А может мы вернём гусар? Они, по крайней мере, Москву завоевали.

steuermann: Где-то будет не хватать 27 миллиардов злотых. Может, в образовании, может в культуре, может в здравоохранении.