Daily Mail: Гэвин Уильямсон назвал проект европейской армии «абсолютно безумной идеей»

Желание Евросоюза создать европейскую армию, которая смогла бы соперничать с НАТО, — это «абсолютно безумная идея», способная подорвать мир и безопасность, — с таким заявлением, как сообщает Daily Mail, выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Его слова прозвучали после того, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали к созданию «настоящей европейской армии».

Глава британского оборонного ведомства также раскритиковал обе страны за то, что те не выполняют требование НАТО и не тратят 2% своего ВВП на оборону.

«Вы можете быть абсолютно уверены: при мне Британия никогда не будет участвовать в европейской армии, — заявил Уильямсон в интервью Daily Mail. — Это абсолютно безумная идея. НАТО на протяжении последних 70 лет обеспечивало европейскую безопасность, и нам следует гордиться этим. Стоит ли нам подрывать это, создавая отдельную военную силу? Конечно же, нет. Начинать обсуждение новой армии ЕС — опасно, это подрывает безопасность, которую гарантирует НАТО».

Министр обороны Великобритании также отметил, что Европе, прежде чем начинать серьёзное планирование своей собственной армии, следует надлежащим образом финансировать вооружённые силы, которые защищали её границы от агрессии на протяжении последних 70 лет.

«Для тех, кто собрал огромные богатства благодаря защите НАТО, возглавляемого, прежде всего, США и Великобританией, два процента ВВП не должны быть чем-то немыслимым», — подчеркнул Уильямсон.

Как напоминает Daily Mail, в этом году Франция потратила на оборону около 1,8% ВВП, а Германия — 1,2%. Между тем из 29 стран Североатлантического альянса всего лишь пять выполняют требование блока по выделению 2% внутреннего валового продукта на оборону.