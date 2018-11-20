«Пацифистский континент» не защитит себя без Америки — Fox News высмеял идею европейской армии

Желание Эммануэля Макрона создать европейскую армию «для защиты от Америки» просто смешно, уверяет Fox News. По мнению телеведущих Стива Хилтона и Стюарта Варни, европейские страны неспособны общими усилиями обеспечить свою безопасность. При этом единству Европы угрожает вовсе не подъём национализма, а провал политики открытых границ, подчёркивают американские журналисты.

Политический курс президента Трампа «Америка прежде всего» продолжает будоражить международное сообщество. Особенно Европу: либеральная элита ЕС в шоке оттого, что президент по-прежнему стоит на своём и думает прежде всего о том народе, который он представляет.



С нами в студии — какая радость! — человек с Fox Business, вы можете видеть его каждое утро, это ведущий Varney & Co Стюарт Варни. Итак, Стюарт, на минувшей неделе сначала президент Франции раскритиковал президента (Трампа. — ИноТВ) за веру в национализм, а потом появилась новая информация о сделке по брекситу. Конечно же, брексит сам по себе воплощал желание народа прежде всего заботиться о собственной стране.



СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий FoxBusiness: Да.



Как можно не понимать, что в этом нет ничего дурного?



СТЮАРТ ВАРНИ: Именно! Думаю, люди начинают это понимать. Послушайте, национализм… Президент Трамп националист — он сам так себя называет. «Америка прежде всего». Европу раздирает не национализм, а провал глобализма. Провал политики открытых границ. Тот факт, что странам не позволяют жить по собственным правилам. Вот что раскалывает Европу!



Да.



СТЮАРТ ВАРНИ: Макрон здесь категорически неправ! В действительности всё обстоит с точностью наоборот. А эта идея европейской армии для европейцев! Это же почти смехотворно, не так ли? Можно ли представить, чтобы пацифистский континент объединил усилия и создал воинственную армию, которая бы его защитила? Нонсенс! Без американских вооружённых сил им никак не обойтись. Точка.



Именно так! И ведь с этого и началась размолвка. Когда президент Макрон начал говорить: «Нам нужна европейская армия для защиты от Америки»…



СТЮАРТ ВАРНИ: Смех да и только!



… я подумал: «Это одно из самых оскорбительных высказываний, какие я только слышал».



СТЮАРТ ВАРНИ: Разумеется, это оскорбительно! О чём он только думает?! Я теряюсь…



По сути, он просто пытается угодить своим, французам. С политической точки зрения, ему сейчас очень нелегко. И он хочет поправить своё положение с помощью нападок на президента Трампа.



СТЮАРТ ВАРНИ: Я думаю, президенту Трампу было очень нелегко удерживаться от нападок на Макрона, рейтинг которого составляет… Сколько?.. 26 процентов! А он ещё критикует президента Соединённых Штатов!



Совершенно с вами согласен! Кстати, это было двойное оскорбление. Потому что сначала Макрон оскорбил Америку, заявив: «Нам нужна армия для защиты от Америки», — а потом и лично президента Трампа своими рассуждениями про национализм.



Я также хотел бы сказать кое-что о мнении, которое выражала элита с тех самых пор, как вообще начался этот спор. О том, что национализм каким-то образом тождествен… Я слышал, как люди напрямую говорили: «Вот такими были нацисты, национал-социалисты. Это всё авторитаризм…» — и так далее. Сам я родом из Венгрии. Если поговорить с жителями Восточной Европы, пережившими иго советской империи, они рассматривают национализм как свободу, как освобождение!



СТЮАРТ ВАРНИ: Да.



Дата выхода в эфир 18 ноября 2018 года.