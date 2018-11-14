Le Figaro: «так с друзьями не поступают» — Европе пора противопоставить Америке коллективную силу

В трансатлантическом партнёрстве отношения всё напряжённее, пишет Le Figaro. Ситуацию даже не исправили торжества по случаю окончания Первой мировой войны, после которых Дональд Трамп разразился «ядовитыми твитами» в адрес Франции. США явно демонстрируют, что проблемы друзей их не волнуют, а иногда они и сами не прочь спутать карты союзникам, поэтому Европе пора учиться стоять самой за себя.

Когда канцлер Германии Ангела Меркель узнала, что администрация Барака Обьамы прослушивает её мобильный телефон, она возмущённо заявила: «Ставить прослушку на друзей — это никуда не годится». Наверно, это действительно никуда не годится, но США не лишают себя подобного удовольствия даже со своими союзниками, включая Францию, пишет глава отдела международных новостей Le Figaro Патрик Сен-Поль.

Как уверяет автор статьи, Вашингтон периодически позволяет себе атаковать компьютерные сети главных французских предприятий, взламывать систему Минфина и использовать экстерриториальные уловки, чтобы ослабить транснациональные компании союзника. И всё это происходит в масштабах, заставляющих задуматься о том, могут ли две страны по-прежнему оставаться друзьями.

Здесь достаточно посмотреть на поток «ядовитых твитов», которые американский президент, совсем недавно вернувшийся из Франции с празднования столетия со дня окончания Первой мировой, посвятил Парижу. «Сделаем Францию снова великой», «нет более националистического государства, чем Франция», «у Эммануэля очень низкие рейтинги», «в Париже уже начинали учить немецкий, пока на помощь не приходили США» — вот лишь некоторые из цитат Трампа, которые явно говорят об охлаждении трансатлантических отношений.

Правда, президент Франции Эммануэль Макрон и сам виноват в сложившейся ситуации. Так, именно в тот момент, когда наиболее мудрым было бы «сомкнуть ряды», он «ударил по европейскому единству», чуть ли не первым делом после своего избрания «кинувшись в объятия» американского лидера. И всё это — лишь для того чтобы теперь ругать США на празднике, посвящённом окончанию Первой мировой и в том числе роли Вашингтона в победе союзников.

Дружба Трампа и Макрона «прошла даром» и не дала никаких положительных результатов ни по иранской ядерной сделке, ни по выходу США из Климатического соглашения, ни по торговым отношениям, рассуждает Сен-Поль.

«Для Трампа отношения с европейцами сводятся к искусству заключения сделок и простому лейтмотиву — разделять», — утверждает автор статьи. Франция и остальные европейские страны должны понять, что Америка не готова взваливать на свои плечи проблемы союзников, так что перед лицом одностороннего поведения Вашингтона Европе пора начать работать над коллективной силой.