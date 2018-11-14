Fox News одёрнул Макрона с его европейским патриотизмом

Во время празднования 100-летия окончания Первой мировой войны Эммануэль Макрон сделал выпад в адрес Дональда Трампа, назвав национализм «предательством патриотизма». По мнению ведущего Fox News Стива Хилтона, президент Франции не только спутал значения слов, но и забыл, что должен представлять интересы французских избирателей, а не всей Европы или мира.

Приветствую всех снова! Когда президент Трамп был на памятных мероприятиях, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны, их организатор, президент Макрон, предпринял небывалую прямую политическую атаку. Вот что несколько недель назад сказал Дональд Трамп.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Знаете, есть такое слово… Оно, скажем так, вышло из моды. Это слово — «националист». И я сказал: «Правда? Считается, что мы не должны использовать это слово. А знаете кто я? Я националист!» Понятно?



А вот что сегодня сказал Эммануэль Макрон — интересно, кого же он при этом имел в виду?



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Патриотизм — прямая противоположность национализму. Национализм — это предательство патриотизма. Говоря: «Наши интересы прежде всего. Какое нам дело до других?» — мы стираем то, что для нации дороже всего, то, что даёт ей жизнь, то, что делает её великой, то, что имеет первостепенную важность: её нравственные ценности.



Итак, давайте рассмотрим буквальный смысл его слов. Он сказал: «Патриотизм — прямая противоположность национализму». Правда? Я проверил по Google. Определение «национализма» — цитирую: «патриотические чувства, принципы или усилия». В списке синонимов, то есть слов с тем же значением, а не с противоположным, буквально первым значится «патриотизм». И это пишет глобалистский Google!



Но не будем ограничиваться семантикой. Давайте всерьёз рассмотрим его аргумент как таковой. Президент Франции заявляет, что ставить интересы собственной страны превыше всего — неправильно. По его мнению, на первом месте должно быть что-то другое — может быть, европейские или глобальные интересы. Но кто решает, в чём они заключаются? На чём основана их легитимность? Как и перед кем за них отвечать? Каким именно образом Макрон оказался уполномочен отдавать предпочтение европейскому или глобальному, а не национальному? За него проголосовали французские, а не всемирные избиратели! Точно так же, как за президента Трампа проголосовали американские избиратели. Похоже, что хотя бы он это понимает. И понимает, перед кем отвечает.



Нападки Макрона на президента Трампа весьма показательны. Они обнажили потрясающее высокомерие правящего класса — глобалистов, считающих своим моральным долгом игнорировать демократию и вместо этого управлять миром, принимая любые меры, облегчающие жизнь безродным и бессердечным глобальным корпорациям, которым рабски служит Макрон и его элитарная банда из Давоса. И они смеют читать нравоучения президенту Трампу!



И последняя мысль на тему. На этой неделе я вместе с одним из своих сыновей читал вот эту книгу — «Что такое конституция?». Здесь изложена история конституции, и вот что привлекло моё внимание: «Некоторые лидеры, такие как Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон и Александр Гамильтон, хотели, чтобы Соединённые Штаты были сильной нацией с крепкой центральной властью, которая бы осуществляла надзор за всеми штатами. Этих лидеров называли националистами». Итак, Александр Гамильтон был националистом. Возможно, это убедит элиту, что нет ничего дурного в том, чтобы ставить свою страну превыше всего. На самом деле, только такой и может быть истинная демократия.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2018 года.