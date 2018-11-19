WSJ — европейцам: о военной самостоятельности «можете мечтать дальше»

Разговоры европейских политиков о стратегической независимости от США — это напрасные мечты, полагает сотрудник британского Королевского Объединённого института оборонных исследований Элизабет Бро. Как пишет Бро в своей статье для WSJ, вместо строительства воздушных замков Европе следует теснее сотрудничать с США и постепенно укреплять свои собственные силы, чтобы справедливее разделять бремя обороны с Вашингтоном.

В этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо самой обороняться «от Китая, России и даже Соединённых Штатов» и призвал Брюссель стремиться к стратегической независимости от США, которая, по словам французского лидера, должна в том числе выражаться и в формировании «настоящей европейской армии», пишет на страницах The Wall Street Journal сотрудник Королевского Объединённого института оборонных исследований Великобритании Элизабет Бро. Через несколько дней после Макрона призыв к созданию общеевропейских вооружённых сил повторила канцлер Германии Ангела Меркель, напоминает эксперт. Подобная идея, констатирует автор, становится всё более популярной в Европе, отчасти из-за «грубого» отношения президента США Дональда Трампа к европейским союзникам Америки.

Между тем, «есть одна загвоздка» — европейская стратегическая независимость, пусть она и имеет определённую «политическую привлекательность», с военной точки зрения «оторвана от реальности», считает Бро. По мнению аналитика, для повышения роли континентальной Европы в международной системе безопасности есть и гораздо более эффективные решения.

Как поясняет автор, Европа на настоящий момент просто не располагает возможностью гарантировать собственную оборону и действовать против серьёзного противника самостоятельно. Так, «ядерный зонтик» ей на протяжении многих десятков лет обеспечивали США — и даже если Франция готова поделиться своими силами ядерного сдерживания с другими европейскими государствами, ни один из союзников Америки в Европе не станет отказываться от защиты Вашингтона, убеждена она. Кроме того, у вооружённых сил европейских стран просто нет достаточного для реального сдерживания России или Китая количества тяжёлых комплексов вооружений — значительная их часть также предоставляется Америкой.

Как пишет Бро, чтобы заменить американцев как в плане оружия, так и в плане личного состава, европейским правительствам придётся значительно увеличить оборонные расходы — сейчас они в среднем составляют для стран Европы менее 2% ВВП. В 2016 году страны— члены ЕС потратили на соответствующие цели лишь около $226 млрд, тогда как США — $664 млрд; а кроме того, несмотря на «высокомерие» господина Трампа, США увеличили расходы на так называемую «Европейскую инициативу сдерживания» — специальную программу по обеспечению безопасности Европы, траты на которую производятся «поверх» бюджета самого Пентагона — с $789 млн в 2016-м до $6,5 млрд в следующем году, подчёркивается в материале.

«Европейская армия» по замыслу Макрона потребует единого наднационального командования, однако такое командование, по словам европейских офицеров, невозможно без создания общеевропейского правительства, которое само по себе является пока нереализуемой идеей, отмечает автор. Гораздо более скромная «Европейская инициатива быстрого реагирования», предложенная Макроном в 2017-м, уже начинает чахнуть — а сверх того, в Германии подозревают, что Франция скорее заинтересована не в укреплении обороноспособности Европы, а в том, чтобы войска её стран-союзниц пришли на смену её собственным силам, размещённым в Африке, говорится в материале.

Господин Макрон прав в том, что европейская система обороны сейчас слишком разрознена — однако для решения этой проблемы есть и более «реалистичные» проекты, некоторые из которых уже реализуются, подчёркивает Бро. В частности, Швеция и Финляндия ещё с 2013 года проводят интеграцию отдельных подразделений ВВС и ВМС, а к тому же шведские и финские военные летчики вместе со своими норвежскими коллегами проводят общие тренировки на военных базах одной из трёх стран почти еженедельно. У Бельгии и Нидерландов — общий флот, а государства Прибалтики думают над созданием общих ВМС. Франция и Германия уже давно имеют общую бригаду. Наконец, часть сухопутной армии Голландии полностью интегрирована в вооружённые силы Германии, и аналогичные инициативы предпринимаются сейчас между Германией и Польшей, перечисляет автор.

Хотя подобные примеры кому-то могут показаться «мелочёвкой», постепенные улучшения — это всё же лучше, чем «амбициозные планы по стратегической независимости», считает Бро.

По мысли эксперта, европейцам также следует укрепить своё стратегическое оборонное партнёрство с США, параллельно увеличивая численность собственных войск и усиливая их уровень подготовки, чтобы «разделять бремя» с Америкой. Как предупреждает Бро, разговоры о стратегической независимости могут оказаться «самосбывающимся пророчеством» — ведь Вашингтон вполне может «поймать Европу на слове» и свернуть партнёрство. «Европейским политикам следует прекратить мечтать о соло-выступлениях — если, конечно, они не готовы просить у своих избирателей профинансировать войска и вооружения, которые сейчас финансируют США», — подытоживает она.