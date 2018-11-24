Independent: в армии США возьмут на вооружение видеоигры

В армии США в этом году недосчитались новобранцев, и это общая тенденция для всех западных стран. Поэтому там решили создать команду по киберспорту из военнослужащих, резервистов и ветеранов и таким образом популяризировать идею службы в вооружённых силах, пишет Independent.

Как оказалось, американским вооружённым силам не удалось привлечь достаточно новобранцев, несмотря на различные бонусы, которые им предлагали, пишет Independent. И теперь армия США собирается создать команду по киберспорту и вступить в соревнование по видеоиграм. В команду войдут активные военнослужащие, резервисты и ветераны, и практиковаться они будут в «боевиках от первого лица» вроде Call of Duty, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite и других.



По оценке специалистов, к 2019 году в видеоиграх будут участвовать 427 млн людей по всему миру. Вторжение военных в столь стремительно развивающуюся сферу, в которой занята в основном молодёжь, ставит ряд серьёзных этических вопросов, пишет издание. Тем более что недавно сильные споры в Великобритании были вызваны тем, что представители вооружённых сил могли присутствовать на «днях карьеры» в школах. Поэтому, как подозревает автор статьи, и стремление США войти в сферу игр может вызвать шквал критики.



Между тем, военные уже давно пытаются взять на вооружение индустрию видеоигр, отмечает журналист. Так, на сайте Австралийских сил обороны были размещены различные виртуальные сервисы, которые позволяли игроку ощутить себя служащим военно-морских, военно-воздушных или наземных вооружённых сил.



Американские военные придумали свой боевик ещё в 2002 году и назвали его America’s Army. Её создатели не скрывали своей цели — показать общественности в виртуальном формате жизнь солдата в целях развлечения и информирования.



В целом, отношения между видеоиграми и военными очень тесные. То звучат сообщения, что создатели игр должны платить производителям оружия за использование тех или иных марок в своих играх. То американские и британские военные управляют беспилотниками при помощи контроллеров Xbox.



Впрочем, специалисты отмечают, что в этом плане главное для военных не развить в молодёжи определённые навыки, а дать им идею. Если кто-то мечтает об армии, то, возможно, захочет пойти служить и по-настоящему. Кроме того, военные понимают, что сегодня видеоигры — одно из главных СМИ для молодёжи.



Падение числа новобранцев характерно для всех западных стран, отмечает автор статьи. При этом там пытаются создать образ армии как прогрессивного места, и привлечение видеоигр входит в эту концепцию. Исследователи полагают, что видеоигры помогают замедлить угасание когнитивных функций человека и могут даже избавлять от депрессии. Потому, как пишет Independent, будет очень печально, если их станут использовать для пропаганды кровопролития.