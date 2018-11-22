Newsweek: администрация Трампа разрешила войскам стрелять по мигрантам

Администрация Белого дома приняла меморандум, допускающий применение летального оружия внутренними войсками, пишет Newsweek. Это связано с тем, что первый караван мигрантов из Сальвадора приближается к южным границам США. Юрист Брэд Мосс считает, что меморандум провоцирует потенциальные нарушения закона, запрещающего использовать армию США в операциях по обеспечению внутреннего правопорядка.

Администрация Трампа одобрила использование внутренних войск на южной границе США c правом на использование летального оружия, сообщает Newsweek. Соответствующий меморандум был подписан Дональдом Трампом и главой администрации Белого дома Джоном Келли во вторник. По нему, помимо использования «летальной силы», сотрудники сил правопорядка получили право на контролирование толпы, проведение временных задержаний и обысков.

Одновременно с этим, из контрольно-пропускного пункта в Браунсвилле, штат Техас, на КПП в Сан-Диего было переброшено 400 бойцов военной полиции. Они будут действовать в качестве подмоги для сотрудников погранслужбы, в свете того, что первая волна мигрантов приближается к границе между Мексикой и Калифорнией.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в этом нет нарушения закона «Posse Comitatus» от 1878 года, запрещающего использование армии США в качестве полицейской силы. Однако, он отметил, что новые правила расширяют полномочия армии в области обеспечения правопорядка. Ещё раннее Дональд Трамп заявлял, что хочет внести изменения в правила применения вооружённой силы: «Мы будем считать, что каждый, кто бросается камнями в полицию, вооружён огнестрельным оружием. Мы не будем мириться с этим. Если они будут швыряться камнями в наших военных — наши военные будут отвечать. Я сказал им, чтобы они считали это за ружейный огонь». Впрочем, министерство обороны США поспешило заявить, что никаких изменений в правила применения силы, позволяющих расценивать камень как винтовку, внесено не было. По справочной информации издания, согласно федеральному законодательству, солдаты американской армии могут применять оружие в порядке самообороны и для защиты других людей и их собственности (и лишь при условии, что «все прочие средства не помогли, или же не могут быть применены»).

Как заявили официальные представители министерства обороны США, формулировки меморандума были тщательно выверены, чтобы они не нарушали лимитов, установленных в Posse Comitatus. Тем не менее, адвокат из Вашингтона Брэд Мосс считает, что меморандум вызывает существенную опасность нарушения Posse Comitatus, особенно в аспектах «задержаний» и «контроля толпы». «Возникает неопределённая серая линия между экстренными обстоятельствами и рутинными правоохранительными процедурами на границе. Условия допустимости подобного поведения должны быть разъяснены правительством гораздо более детально», — приводит Newsweek цитату Мосса.

Как заявил Джон Келли, дополнительные полномочия армейским силам были даны на основании «достоверных свидетельств и разведывательной информации». Тем временем, в Newsweek подтвердили, что для сбора этой информации министерство внутренней безопасности США внедряло в ряды мигрантов проплаченных информаторов, а также взламывало переписки Whatsapp, которые караван использовал для координации действий. При этом, изданию не удалось понять, на каком основании министерство вычислило минимум 270 мигрантов из каравана, имеющих криминальное прошлое, а значит, не обладающих правом на убежище.