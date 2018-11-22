NBC: США следят за караваном мигрантов с помощью тайных агентов и платных информаторов

Министерство внутренней безопасности США получает сведения о караване мигрантов, движущемся к американской границе, от платных информаторов и с помощью просмотра текстовых сообщений участников шествия, сообщает NBC. По информации источников внутри ведомства, благодаря деятельности агентов МВБ внутри каравана, доступу к переписке мигрантов и сотрудничеству с мексиканскими властями, министерство получает информацию о численности, планах и перемещениях беженцев.

Министерство внутренней безопасности США получает сведения от платных информаторов, внедрённых в караван мигрантов, идущий по направлению к американским границам, а также просматривает текстовые сообщения участников похода, сообщает NBC News со ссылкой на источники в ведомстве.

4 тыс. мигрантов — преимущественно из Гондураса — пользуются чатами мессенджера WhatsApp для общения с другими участниками и организации движения. Как сообщается, в те же группы вступили с целью сбора информации и сотрудники МВБ.

Помимо вышеназванной техники сбора данных, министерство использует отчёты сотрудников, находящихся в Мексике и работающих вместе с мексиканском правительством, чтобы «держать руку на пульсе» в отношении численности каравана, его перемещений и потенциальных угроз безопасности.

Так, в понедельник сотрудники министерства внутренней безопасности сообщили репортёрам о планах мигрантов перебежать через полосы автомобильного движения на пограничном переезде в районе Сан-Диего. В результате пограничные службы закрыли проезд по всем автомобильным полосам северного направления с 3 до 6 часов утра в этот день, однако попыток незаконного пересечения границы так и не было зафиксировано.

По словам бывшего замглавы разведывательного подразделения МВБ Джона Коэна, практика использования оплачиваемых информаторов, отправки сотрудников на места и мониторинга корреспонденции лиц, не являющихся американскими гражданами, не противоречит закону, однако заставляет задуматься о целесообразности использования ресурсов ведомством. «Откуда-то должны поступать ресурсы. Они не направляются на предотвращение террористических угроз, массовой стрельбы, поступления в страну фентанила по почте или кибератак», — подчёркивает специалист.

Несмотря на то, что караван представляет собой проблему с логистической и гуманитарной точки зрения, неразумно тратить на него существенное число разведывательных ресурсов, поскольку большинство его членов намерены просить убежища в стране официальным путём, полагет Коэн. «Мне трудно поверить, что наибольшую угрозу для государства представляет этот караван», — добавляет эксперт.

Официальный представитель ведомства Кэти Уолдмен отказалась комментировать используемые министерством методы и источники, однако отметила, что для Соединённых Штатов «было бы преступной небрежностью оставаться в неведении относительно мигрантов — в числе которых есть множество преступников — пытающихся въехать в нашу страну». «Мы обязаны позаботиться о том, чтобы знать, кто переходит через наши границы, чтобы защищать родину от угроз, — и любой, кто указывает, что это не так, заблуждается», — говорится в официальном заявлении ведомства.