Euronews: мексиканцы возмущены притоком мигрантов, стремящихся нелегально попасть в США

Жители приграничной мексиканской Тихуаны вышли на митинг протеста против массового притока в город мигрантов, которые стремятся нелегально пробраться в США. Сотни недовольных направились к временному лагерю мигрантов, но полиция предотвратила столкновение. Власти Мексики намерены обратиться за помощью к мировому сообществу, опасаясь гуманитарного кризиса, передаёт Euronews.
Сотни жителей мексиканского города Тихуана, расположенного на границе с американским Сан-Диего, вышли в воскресенье на улицы. Они протестуют против массового притока в город мигрантов из Центральной Америки.
С флагами и антииммигрантскими лозунгами они направились к временному лагерю беженцев, но были остановлены сотрудниками полиции. И хотя многие манифестанты выражали недовольство, до столкновений дело не дошло.
РАФАЭЛЬ ДЕ ХЕСУС АРМАС, житель Тихуаны: Мексика всегда была нацией, которая открывает свои двери перед теми, кому нужна помощь. Но есть разные способы войти в чей-то дом, чтобы попросить поддержки. Выбранный этими людьми способ — неправильный!
Параллельно в Тихуане прошла ещё одна акция, на этот раз — в поддержку мигрантов. Её организовали местные активисты ЛГБТ-сообщества. По их мнению, люди проходят сотни километров, потому что на родине «подвергаются преследованию».
ИОЛАНДА РОША, глава ЛГБТ-сообщества мигрантов MARIPOSAS:Тех, кто доставляет беспокойство, единицы. Мы не можем всех заклеймить: в караване есть хорошие люди, есть женщины, дети…
Президент США в начале ноября подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам. И перед лицом зарождающегося гуманитарного кризиса мексиканские власти намерены попросить помощи у международного сообщества.
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