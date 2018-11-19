Euronews: мексиканцы возмущены притоком мигрантов, стремящихся нелегально попасть в США

Жители приграничной мексиканской Тихуаны вышли на митинг протеста против массового притока в город мигрантов, которые стремятся нелегально пробраться в США. Сотни недовольных направились к временному лагерю мигрантов, но полиция предотвратила столкновение. Власти Мексики намерены обратиться за помощью к мировому сообществу, опасаясь гуманитарного кризиса, передаёт Euronews.

Сотни жителей мексиканского города Тихуана, расположенного на границе с американским Сан-Диего, вышли в воскресенье на улицы. Они протестуют против массового притока в город мигрантов из Центральной Америки.

С флагами и антииммигрантскими лозунгами они направились к временному лагерю беженцев, но были остановлены сотрудниками полиции. И хотя многие манифестанты выражали недовольство, до столкновений дело не дошло.

РАФАЭЛЬ ДЕ ХЕСУС АРМАС, житель Тихуаны: Мексика всегда была нацией, которая открывает свои двери перед теми, кому нужна помощь. Но есть разные способы войти в чей-то дом, чтобы попросить поддержки. Выбранный этими людьми способ — неправильный!

Параллельно в Тихуане прошла ещё одна акция, на этот раз — в поддержку мигрантов. Её организовали местные активисты ЛГБТ-сообщества. По их мнению, люди проходят сотни километров, потому что на родине «подвергаются преследованию».

ИОЛАНДА РОША, глава ЛГБТ-сообщества мигрантов MARIPOSAS: Тех, кто доставляет беспокойство, единицы. Мы не можем всех заклеймить: в караване есть хорошие люди, есть женщины, дети…

Президент США в начале ноября подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам. И перед лицом зарождающегося гуманитарного кризиса мексиканские власти намерены попросить помощи у международного сообщества.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2018 года.