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Euronews: мексиканцы возмущены притоком мигрантов, стремящихся нелегально попасть в США
Жители приграничной мексиканской Тихуаны вышли на митинг протеста против массового притока в город мигрантов, которые стремятся нелегально пробраться в США. Сотни недовольных направились к временному лагерю мигрантов, но полиция предотвратила столкновение. Власти Мексики намерены обратиться за помощью к мировому сообществу, опасаясь гуманитарного кризиса, передаёт Euronews.

Сотни жителей мексиканского города Тихуана, расположенного на границе с американским Сан-Диего, вышли в воскресенье на улицы. Они протестуют против массового притока в город мигрантов из Центральной Америки.

С флагами и антииммигрантскими лозунгами они направились к временному лагерю беженцев, но были остановлены сотрудниками полиции. И хотя многие манифестанты выражали недовольство, до столкновений дело не дошло.
 
РАФАЭЛЬ ДЕ ХЕСУС АРМАС, житель Тихуаны: Мексика всегда была нацией, которая открывает свои двери перед теми, кому нужна помощь. Но есть разные способы войти в чей-то дом, чтобы попросить поддержки. Выбранный этими людьми способ — неправильный!
 
Параллельно в Тихуане прошла ещё одна акция, на этот раз в поддержку мигрантов. Её организовали местные активисты ЛГБТ-сообщества. По их мнению, люди проходят сотни километров, потому что на родине «подвергаются преследованию».
 
ИОЛАНДА РОША, глава ЛГБТ-сообщества мигрантов MARIPOSAS: Тех, кто доставляет беспокойство, единицы. Мы не можем всех заклеймить: в караване есть хорошие люди, есть женщины, дети…
 
Президент США в начале ноября подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам. И перед лицом зарождающегося гуманитарного кризиса мексиканские власти намерены попросить помощи у международного сообщества.
 
Дата выхода в эфир 19 ноября 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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граница Латинская Америка ЛГБТ Мексика мигранты митинг протест секс-меньшинства США
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