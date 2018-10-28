Le Figaro: караван мигрантов — подарок для Трампа перед выборами в конгресс

Ожидаемое прибытие тысяч гондурасских беженцев к американской границе дало Дональду Трампу повод вновь заговорить об угрозе нелегальной миграции в США, пишет Le Figaro. Как надеются сторонники главы Белого дома,ярость по отношению к вторжению чужаков должна заставить избирателей активнее участвовать в предстоящем голосовании.

Как передаёт корреспондент газеты Le Figaro в Вашингтоне, хотя караван мигрантов из Гондураса, движущийся по направлению к американской границе, достигнет пункта назначения только спустя несколько недель, в речах американского президента перед грядущими выборами в конгресс он присутствует неотступно.

Как напоминает издание, ещё в январе политический советник Трампа Стивен Миллер планировать провести перед выборами в конгресс масштабную операцию по высылке лиц без документов», чтобы вновь сделать иммиграцию ключевой темой предвыборной кампании. Сегодня тысячи гондурасских семей с детьми, находящиеся в полутора тысячах километрах от американской границы предоставили ему такую возможность, отмечает журналист.

Объявив в Twitter о «чрезвычайном положении» в стране, Дональд Трамп приказал министру обороны Джеймсу Мэттису усилить охрану границ. От 800 до 1000 кадровых военных будут отправлены в качестве подкрепления к 2000 членам Национальной гвардии США, мобилизованным ещё весной. Однако, как отмечает издание, речь идёт скорее о битве «образов и символов», чем о настоящей «обороне». Задача военных будет состоять всего лишь в «логистической поддержке», поскольку вмешательство армии в дела страны требует одобрения со стороны конгресса.

Кроме того, глава Белого дома планирует подписать указ о полном закрытии границ для мигрантов и соискателей статуса беженцев и не исключает приостановки действия нового соглашения о свободной торговле с Мексикой в случае, если её власти не остановят движение каравана.

«Президент считает, что его отношение к иммиграции ярче всего демонстрирует контраст между ним и демократами и ищет способ поддерживать актуальность темы», — объясняет Миллер. Используя «картины, вселяющие ужас в американцев», Трамп называет политических противников «партией открытых границ и преступности, желающей отдать наши города на откуп бандам». По его утверждению, демократы «заплатили» гондурасским беженцам за то, чтобы они прибыли в США накануне выборов и «смогли проголосовать».

Лидер США упоминает и террористической угрозе: внутрь каравана, по его словам, просочились и «преступники с Ближнего Востока». Как замечает автор статьи, это утверждение не проходит проверку фактами: в 2017 году из 300 тыс. человек на южной границе США приграничными службами было задержано менее 50 выходцев с Ближнего Востока.

Как бы то ни было, «преувеличения или выдумки» президента распространяются в социальных сетях его сторонниками. Так, «вырванное из контекста» фото мексиканского полицейского в крови, снятое ещё в 2012 году, стало «вирусной» иллюстрацией «неминуемого вторжения агрессивных полчищ». В реальности же, как поясняет издание, мигранты объединяются в группы для самозащиты от преступников и мафии. Кроме того, численность каравана существенно снизилась по пути: из 7 тысяч отправившихся в Америку сегодня осталось около 4-х тыс. Часть мигрантов попросила убежища в Мексике, другие вернулись в Гондурас.

Несмотря на то, что ожидаемое прибытие каравана стало центральной темой предвыборных выступлений Трампа, в кампаниях других кандидатов на пост конгрессменов из обеих партий эта тема почти не фигурирует, отмечает издание. Демократы воздерживаются от ответа на критику со стороны президента, предпочитая уделять основное внимание вопросу медицинского страхования в США, ставшему главной темой их кампании. И хотя 7 из 10 республиканев считают вопрос о прибытии каравана «крайне важным», около 60% американцев не одобряют миграционную политику своего президента, подчёркивает газета.

«Этот караван — политический подарок для Трампа», — считает бывший советник главы Белого дома Барри Беннет. «Удовлетворённость — враг электоральной активности. Фото «каравана» поддерживают ярость в нашем лагере», — вторит ему действующий помощник президента США Билл Стипен.