Daily Express: в минобороны Великобритании призывают не жалеть денег на армию на фоне укрепления России и Китая

Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд считает, что королевство должно выделить больше бюджетных средств на оборону, сообщает Daily Express. Указывая на усилившиеся Россию и Китай, он призывает страну играть большую роль в мире через усиление военной мощи. Особый акцент замминистра сделал на финансовых вливаниях в кибербезопасность.

Замминистра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд призвал значительно увеличить расходы страны на оборону, пишет Daily Express. Это заявление он сделал после того, как канцлер казначейства Филип Хаммонд объявил о дополнительном выделении £1 млрд на военные нужды. Эллвуд заявил, что «если мы хотим и дальше играть важную роль на международной арене, мы должны развивать свою оборону, а это требует дальнейшего финансирования, в том числе и потому, что мы должны иметь в виду также и защиту в киберпространстве. Перед правительством, парламентом и всей Великобританией стоит вопрос, в какой роли мы видим себя, в то время, когда окрепшие Россия и Китай совершают те или иные поступки, и происходит разложение порядка, основанного на правилах?».

Перечисляя угрозы, стоящие перед Великобританией, замминистра вспомнил про вмешательства в выборы, «химическую атаку в Солсбери» и терроризм. Он также рассказал о том, что Великобритания намерена отражать хакерские атаки на государственные структуры.

Кроме того, Эллвуд считает, что «у нас есть высокое призвание — быть положительной и влиятельной силой в меняющемся мире. И если страна со мной согласна, тогда это безусловно должно быть отражено в бюджетной смете».

Между тем, как сообщает издание, британская армия провела учения по экстренным действиям в случае провала сделки по брекситу. Войска отрабатывали поддержание общественного порядка, а также обеспечение бесперебойной доставки медикаментов в госпитали по всей стране. Как сказал Эллвуд, британские военные будут готовы прийти на помощь, в случае, если в королевстве разразится хаос.