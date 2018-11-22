Independent: переброской военных на Украину Лондон лишь сыграет на руку Кремлю

Развёртывание британских военных на Украине, скорее всего, будет на руку Кремлю, пишет The Independent. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в среду вызвал недоумение, пообещав разместить на Украине дополнительный военный контингент, а также отправить в черноморский регион корабль британских ВМС.

Это решение о переброске военных сил, которое было названо прямым ответом на «российскую агрессию в защиту ценностей свободы и демократии», совпало с визитом в Лондон украинского министра обороны Степана Полторака.

«Пока Украина будет сталкиваться с враждебными действиями России, её непоколебимым партнёром будет выступать Соединённое Королевство», — заявил Уильямсон своему украинскому коллеге.

Однако, как отмечает издание, несмотря на эту жёсткую риторику, точные масштабы британского участия остаются непонятными. Кроме того, всё это вряд ли вызовет беспокойство у российских властей.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что уже в следующем году неуточнённое количество британских военных будет отправлено для обучения украинских сил специального назначения и морской пехоты. Эти военные пополнят уже находящийся на украинской территории контингент из 100 британских военнослужащих.

Великобритания планирует также направить в Чёрное море гидрографическое судно Echo. В заявлении британского оборонного ведомства говорится, что присутствие судна в регионе нацелено на то, чтобы «продемонстрировать, что Соединённое Королевство поддерживает обеспечение свободного судоходства».

Между тем, как отмечает издание, риторика Гэвина Уильямсона, скорее всего, лишь поможет пиар-усилиям Москвы, которая давно изображает украинскую войну «как имперский конфликт между Россией и Западом».