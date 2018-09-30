Telegraph: Лондон направит солдат в Арктику в ответ на «российскую агрессию»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в 2019 году Великобритания разместит 800 солдат в Норвегии в ответ на активность России в арктических водах, сообщает воскресное приложение The Daily Telegraph. Как отмечается в статье, британские солдаты будут размещены в регионе вместе с морской пехотой США и Нидерландов.
Великобритания усилит военное присутствие в Арктике на фоне «нарастающей российской агрессии на заднем дворе» страны, сообщает воскресное приложение газеты The Daily Telegraph со ссылкой на министра бороны Гэвина Уильямсона.
Уильямсон отметил, что правительство работает над «оборонной стратегией в Арктике», которая предполагает размещение в 2019 году в Норвегии 800 британских солдат. Министр подчеркнул, что Великобритании необходимо обозначить там своё присутствие и защищать свои интересы в связи с тем, что Россия вновь открывает базы советской эпохи и разворачивает подводные работы в регионе.
Новая стратегия позволит Соединённому Королевству контролировать активность России и обеспечивать подготовку своих вооружённых сил к реагированию на любые угрозы. Она также предусматривает отслеживание движения российских и британских подводных лодок под шельфовыми ледниками при помощи патрульных противолодочных самолётов Boeing P-8 Poseidon.
«Российские подводные лодки сейчас почти так же активны, как во времена холодной войны, и будет правильно, если мы начнём реагировать», — отметил министр.
«Если оглянуться, ещё на 10 лет назад многие полагали, что эпоха активности подводных лодок на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и угрозы, что они создавали, исчезли вместе с падением Берлинской стены. На самом деле эти угрозы вернулись на первый план», — добавил Уильямсон.
Следующие 10 лет британских военных будут каждую зиму размещать в Норвегии наряду с морской пехотой США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими, передаёт The Sunday Telegraph.
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