EurActiv: таяние льдов открывает новые пути для грузовых перевозок через Арктику

Глобальное потепление провоцирует таяние арктических льдов, открывая новые торговые маршруты, пишет EurActiv. Китай и Россия активно осваивают «Северный морской путь». Не отстаёт и Дания, которая уже первого сентября отправит свой контейнеровоз в «пробное плавание» по новому рейсу.

Датская компания Maersk, специализирующая на морских грузовых перевозках, собирается отправить один из своих новых контейнеровозов из Китая в Северную Европу через Арктику, сообщает EurActiv. В предприятии сказали, что это будет «пробное плавание», предназначенное в первую очередь для сбора «научных данных». Пока что Maersk не рассматривает «Северный морской путь в качестве альтернативы обычным маршрутам». Отплытие назначено на первое сентября, отмечает издание.

«Северный морской путь» может вскоре стать конкурентом Южному, который проходит через Суэцкий канал. С его помощью общее время перевозки можно будет сократить на две недели. Но из-за льда маршрут можно будет использовать всего три месяца в году, поясняет EurActiv. К тому же для этого требуются новые, пока ещё дорогие корабли так называемого «ледового класса». Но из-за глобального потепления и таяния льдов в Арктике растут шансы на то, что «Северный морской путь» станет реальной альтернативой для мирового судоходства.

В действительности Maersk — не единственная компания, которые в ближайшие годы собирается открыть для себя этот маршрут: Китай и Россия также уже отправляли корабли через Арктику без сопровождения ледокола, отмечает издание.