Süddeutsche Zeitung: климат на планете становится всё теплее и хуже

Климат на планете продолжает ухудшаться, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. По результатам различных исследований, за последние годы средние мировые температуры увеличились, уровень воды в океанах постоянно поднимается. В июле этого года было побито 118 рекордов по жаре. Беспокойство вселяют и экстремальные погодные явления: в некоторых регионах отмечается повышенная засушливость, а в других набирают интенсивность ураганы.

Мировой климат ухудшился ещё сильнее, предостерегает немецкая Süddeutsche Zeitung. Прошедший год был самым тёплым с начала ведения температурных измерений.

2017 год вошёл в тройку наиболее тёплых лет по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA. Как сообщается в статье, на этой неделе организация опубликовала масштабный анализ климата планеты за прошедшие годы. Американские исследователи пришли к выводу, что явно заметным стало глобальное потепление.

Например, годы с 2014-го по 2017-й стали самыми жаркими с начала ведения измерений. Средняя мировая температура к 2017 году увеличилась на 0,43 градуса по сравнению с длительным периодом с 1982-го по 2010 год. Океаны стали теплее, чем когда-либо раньше, и вбирают в себя всё больше тепла из атмосферы.

Высокие температуры представляют угрозу, в том числе для коралловых рифов, которые за последние три года особенно страдают от небывалого массового отмирания окаменелых кораллов. Уровень мирового океана поднялся уже шестой раз и сейчас на 7,7 см превышает показатель 25-летней давности. Все ледники на земле уже в 38 раз подряд потеряли в массе.

Особое внимание американские исследователи климата направили на изучение ситуации в районе Северного полюса. В Арктике сейчас теплеет в два раза быстрее, чем в умеренных широтах. Некоторые окраинные моря в Арктике, такие как Баренцево море, к 2017 году стали теплее на 3—4 градуса по сравнению с многолетними средними температурами.

На севере Аляски температуры также достигли рекордных отметок, сообщает немецкая газета. Помимо этого, высокие температуры повышают риск возникновения лесных пожаров — только на северо-востоке Аляски в прошлом году выгорело 410 тыс. га леса. Это примерно в четыре раза больше площади Берлина, отмечает Süddeutsche Zeitung.

Кроме того, беспокойство внушают и крупные экстремальные погодные явления, такие как ураганы. Ураган «Харви» принёс рекордное количество осадков в Техасе и Луизиане, ураган «Мария» опустошил Карибское побережье. В целом последний «сезон ураганов» выдался более интенсивным, чем бывает в среднем.

Ближний Восток, напротив, боролся с засухой. В отдельных частях Сирии, Ливана и Израиля вообще не выпадал дождь. В то же время прошлый год в Европе стал пятым по теплоте с начала ведения измерений.

Как сообщается в статье, отчёт Национального управления океанических и атмосферных исследований подтверждает данные анализа климата за 2017 год, представленные Всемирной метеорологической организацией в марте. Согласно этому исследованию, средние мировые температуры в прошлом году на 1,1 градуса превысили предпромышленный уровень.

Различные исследования сходятся также в том, что все девять самых тёплых лет с начала ведения измерений приходятся на временной отрезок после 2005 года, продолжает немецкая газета. Эта тенденция может продолжиться: в июле по всему миру уже поставлено 118 рекордов по жаре, сообщается в статье.

Лето 2018 года в Германии может даже обойти по высоте температур жаркий 2003 год. В некоторых регионах дождя практически не было с самого апреля, а фермеры опасаются потерь урожая.

От июльского зноя страдают и многие другие страны и регионы, в том числе юг Калифорнии, восточная часть Канады, Скандинавия и Ближний Восток. Даже на северном побережье России температуры превысили 30 градусов, подчёркивает Süddeutsche Zeitung.