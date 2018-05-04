Expressen: пожары в России и наводнения в Индии — глобальное потепление даёт о себе знать

Стихийные бедствия, подобные лесным пожарам в России и наводнениям в Индии и Пакистане, будут происходить всё чаще, делает неутешительный прогноз Expressen. Как отмечает издание, учёные считают, что это вызвано как локальными, так и всемирными изменениями в климате, главным из которых является глобальное потепление.

В России бушуют лесные пожары. Тянется густой дым, опустошение земель обходится обществу в миллиарды рублей. В то же время Северная Индия и Пакистан страдают от дождей. Вызванные ими наводнения привели к многочисленным жертвам и пропавшим без вести, среди которых оказались и трое шведов: стихийные бедствия никого не обошли стороной, пишет Expressen.



По мнению доцента метеорологии из Уппсальского университета Анны Рутгерссон, для такой непогоды есть две причины.



«С одной стороны это вызвано тем, что сейчас год Эль-Ниньо, во время которого система циркуляции морского воздуха и атмосферных течений в южной области Тихого океана влияет на погоду, но не в Европе, а в других регионах. С другой — сейчас происходят изменения в климате, из-за которых погода становится жарче, что способствует засухам и лесным пожарам. В то же время меняется система выпадения осадков, что приводит к наводнениям», — объяснила она.



Состояние климата тяжело сравнивать с тем, что было в прошлом, так как тогда невозможно было провести многие измерения. Однако климат, без всяких сомнений, меняется, и в будущем стоит ждать увеличения количества стихийных бедствий.



По словам Рутгерссон, подобные происшествия случаются именно из-за изменений в климате. «Сейчас мы одновременно сталкиваемся со многими экстремальными проявлениями погоды. Изменения в климате говорят нам, что погода будет становиться теплее, а характер осадков изменится. Это уже наблюдается в засушливых и тёплых регионах, а также в регионах с повышенной влажностью, так что всегда есть вероятность подобных стихийных бедствий в будущем», — добавила она, отметив, что рост количества природных катастроф, связанных с засухой и осадками, очевиден уже сейчас.