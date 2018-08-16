Times: российское присутствие в Арктике насторожило британский парламент

В британском парламенте заявили, что Лондон должен активизировать свои усилия по «защите» Арктики, чтобы дать ответ на возросшую активность российских военных в регионе, пишет The Times. Как отмечает газета, учитывая, «агрессивное и ревизионистское поведение России», а также то, что её позиции в регионе не похожи на оборонительные, депутаты призвали выделить на эту цель все соответствующие ресурсы.

В британском парламенте заявили, что Лондон должен активизировать свои усилия по защите Арктики, чтобы дать ответ на возросшую активность российских военных в этом регионе, пишет The Times.

В докладе, составленном подкомитетом парламента по обороне и носящим название «По тонкому льду: британская оборона в Арктике» говорится, что усиление присутствия Кремля на этой территории может послужить толчком для возобновления «соревнования между великими державами».

Снижение площади ледяного покрова открывает новые возможности для морских перевозок и эксплуатации природных месторождений в Арктике, поэтому некоторые южно- и восточноазиатские страны теперь питают интерес к этому региону. Россия же усилила там свою военную активность, создав и восстановив базы вдоль арктического побережья и на островах Северного ледовитого океана. Кроме того, Москва сосредоточила тяжеловооружённые силы на границах соседних стран, а также развернула ракеты дальнего радиуса действия и системы ПВО.

Британские парламентарии считают, что такое развитие событий «выходит за рамки адекватной и чисто оборонительной позиции и должно стать предметом озабоченности, учитывая агрессивное и ревизионистское поведение России».

Кроме того, они подчеркнули стратегическую важность региона для НАТО и призвали выделить на эту цель «соответствующие ресурсы», а также назначить специального посла по делам Арктики.

Комментарии читателей на сайте The Times:

Germann Arlington: «Лондон должен активизировать свои усилия по защите Арктики, чтобы дать ответ на возросшую активность российских военных». Арктика — это больше регион русских, чем британцев, так почему Великобритании понадобилось «защищать» Арктику от России, а не наоборот?

Nick Billson: Лично я был бы куда более счастлив, если бы мы увеличили расходы на оборону, что позволило бы нам надёжно прикрыть собственное побережье, а уж затем можно беспокоиться на счёт Арктики.

JW BARR: Ещё одна причина для того, чтобы сохранить морпехов.

Helios: Учитывая, что у России есть протяжённая береговая линия на севере, она обладает всеми возможностями для влияния на дела в Арктике. С учётом снижения размера Королевского флота у Великобритании вряд ли их будет столько же.

ROY LLOYD: А нового посла заставят носить костюм пингвина?