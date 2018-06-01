Drive: Россия напомнила о своём интересе в Арктике «голливудским» вездеходом

Северный вариант российского боевого багги «Чаборз», который не так давно участвовал в учениях на архипелаге Земли Франца-Иосифа, привлёк внимание The Drive. По мнению издания, эта манёвренная машина, «словно вышедшая из голливудского блокбастера», служит ещё одним напоминанием о растущих интересах Москвы в Арктике.

Одни из самых элитных подразделений российской армии присматриваются к варианту боевого багги «Чаборз М-3», модифицированного для арктических операций. Эта машина, «словно вышедшая из какого-нибудь голливудского блокбастера», — очередной признак всевозрастающего присутствия страны в имеющем важное стратегическое значение регионе, пишет The Drive.

По словам издания, весной Росгвардия провела учения на архипелаге Земля Франца-Иосифа, где среди прочего отрабатывалось освобождение атомного ледохода «Советский Союз». Именно во время этих манёвров публике впервые был продемонстрирован «северный», или арктический вариант М-3.

Пока информации об этой машине немного. Но, по всей видимости, речь идёт о «довольно простой конверсии» первоначального дизайна — конструкторы заменили задние колёса траками треугольной формы, а спереди установили пару лыж, поясняет The Drive.

Обычный тип «Чаборз М-3» имеет колёсную формулу 2x4. Экипаж багги может включать до трёх человек: водитель и два стрелка. На машине установлены кронштейны для крепления 7,62-миллиметрового пулемёта или 30-миллиметрового гранатомёта.

Оригинальный «Чаборз» — продукт сотрудничества подмосковной компании «Ф-Моторспорт» и Российского университета спецназа, расположенного в Чеченской республике. Серийное производство М-3 началось на заводе «Чеченавто» в 2017 году. Примерно в то же время был представлен шестиместный вариант М-6, утверждает издание.

Вес оригинального М-3 составляет примерно 1270 кг, что заметно меньше, чем даже у специально разработанных лёгких тактических машин. «Чаборз» способен набирать скорость до 130 км/ч и, по некоторым данным, обладает хорошей проходимостью.

Неизвестно, может ли северная модель похвастать аналогичными характеристиками. Тем не менее на видео с учений видно, что «Чаборз» не отстаёт от снегоходов и демонстрирует «значительную манёвренность» в заснеженной местности.

Если арктическая версия М-3 действительно обладает такими возможностями, то она имеет явное преимущество перед снегоходами, собачьими упряжками и другими транспортными средствами, которые российская армия в настоящий момент использует в регионе. По крайней мере эта машина с установленным вооружением обладает более «органичной огневой мощью», чем любая существующая альтернатива, рассуждает издание.

С большой долей вероятности арктический тип, подобно обычному М-3, может доставляться по воздуху, что также повышает его манёвренность. Обычный колёсный «Чаборз» помещается в вертолёте Ми-17, а также в крупных грузовых самолётах.

По мнению издания, все эти особенности могут сделать машину более подходящей для разведки или поддержки спецназа при наступлении, чем «Беркут-2», ещё один снегоход, который недавно Россия начала закупать для арктических операций. Эти машины имеют полностью закрытые отапливаемые кабины, но они гораздо медленнее и вооружены лишь одним пулемётом.

«Но какими бы ни были реальные показатели этой машины и кто бы ни начал использовать её в итоге, «Северный Чаборз» — определённо, ещё один пример растущего значения Арктики во внутри- и внешнеполитических планах России. Вооружённые снегоходы, вероятно, являются лишь одним из новых предназначенных для холодного климата военных транспортных средств, которые появятся в ближайшем будущем», — заключает The Drive.